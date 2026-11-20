La nazionale italiana maschile di sitting volley giocherà al Trieste Campus dal 20 al 22 novembre 2026 la Bronze Nations League, con l’obiettivo di tornare nella categoria Silver dopo la retrocessione del 2025. Il torneo, presentato dalla FIPAV il 19 novembre, vedrà gli azzurri di Marcello Marchesi affrontare Kosovo, Estonia e Slovenia.

Le gare si terranno nella struttura di via Locchi 25. Tra gli undici convocati figura anche Enrico Ambrosetti del Volley Club Trieste.

Il programma delle partite

Le quattro nazionali si affronteranno una volta ciascuna nel girone di venerdì e sabato. Domenica le prime due classificate giocheranno la finale per il titolo; terza e quarta si contenderanno il terzo posto.

Giorno Ora Partita Venerdì 20 novembre 16.00 Estonia-Slovenia Venerdì 20 novembre 18.30 Italia-Kosovo Sabato 21 novembre 9.00 Kosovo-Slovenia Sabato 21 novembre 11.30 Italia-Estonia Sabato 21 novembre 16.00 Kosovo-Estonia Sabato 21 novembre 18.30 Italia-Slovenia Domenica 22 novembre 9.00 Finale per il terzo posto Domenica 22 novembre 11.30 Finale per il titolo

La FIPAV annuncia la diretta di tutte le gare sul canale YouTube di ParaVolley Europe e, per le partite dell’Italia, anche sul proprio canale YouTube.

La corsa alla Silver e l’Europeo già conquistato

La Nations League di sitting volley è articolata in tre livelli: Golden, Silver e Bronze. La squadra italiana partecipa al torneo triestino dopo la retrocessione dalla Silver nella stagione 2025 e punta a risalire di categoria.

«Il nostro obiettivo è riportare l’Italia nella categoria superiore, la Silver», ha dichiarato il tecnico Marchesi alla vigilia della manifestazione.

È un traguardo distinto da quello già raggiunto agli Europei: il secondo posto ottenuto nell’Europeo B di Brno nell’estate 2026 ha garantito agli azzurri l’accesso all’Europeo A del 2027, previsto a Lipsia.

Il sitting volley a Trieste e le attività collaterali

Il sitting volley è una disciplina paralimpica giocata da seduti, su un campo più piccolo e con una rete più bassa rispetto alla pallavolo. Il Trieste Campus ospita anche gli allenamenti della Samer Sporting Club: secondo la FIPAV, la società ha avviato l’attività con 15 atleti e punta a debuttare nelle competizioni del Triveneto nel 2027.

Accanto alle gare, il Campus ospita corsi internazionali per classificatori e allenatori, un corso nazionale per arbitri e una riunione dei referenti tecnici regionali. Il programma sportivo si aprirà venerdì 20 novembre alle 16 con Estonia-Slovenia; alle 18.30 seguirà l’esordio dell’Italia contro il Kosovo.

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