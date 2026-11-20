La penultima tappa del Giro d’Italia 2027, da Pordenone al Monte Zoncolan, partirà sabato 29 maggio dal Velodromo Ottavio Bottecchia. La scelta è stata confermata dopo il sopralluogo dei rappresentanti di RCS Sport e la prima riunione operativa del comitato locale di tappa, come riportato da Nordest24.

È stato così individuato il luogo di partenza della frazione, mentre restano da definire le strade che collegheranno l’impianto al chilometro zero, il punto da cui la gara prenderà ufficialmente il via.

La tappa verso lo Zoncolan

La Pordenone-Monte Zoncolan sarà la ventesima frazione della corsa. Il percorso presentato dagli organizzatori prevede la salita finale dal versante di Ovaro. Il giorno precedente il Giro arriverà a Sacile, mentre l’ultima tappa si disputerà a Roma.

La partenza da Pordenone era già stata annunciata alla presentazione del percorso, insieme agli altri appuntamenti del Giro in Friuli-Venezia Giulia. La scelta del velodromo precisa ora il punto di partenza in città.

Il legame con Bottecchia e il 2027

Il velodromo è intitolato a Ottavio Bottecchia, primo italiano a vincere il Tour de France, nel 1924; il ciclista si impose anche nell’edizione del 1925. La partenza cadrà nell’anno del centenario della sua morte e di Pordenone Capitale italiana della Cultura.

L’assessore allo Sport Elena Ceolin ha spiegato che la partenza dal Bottecchia era un obiettivo sostenuto fin dai primi confronti con gli organizzatori. Il sindaco Alessandro Basso ha definito la scelta un’occasione speciale per la città, richiamando la coincidenza con il centenario e con l’anno da Capitale della Cultura.

Volontari e percorso fino al chilometro zero

Il comitato locale, presieduto da Paolo Urbani, ha avviato il lavoro organizzativo con RCS Sport. Durante la prima riunione sono stati affrontati la logistica e il coordinamento dei volontari, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio. La sezione provinciale dell’Associazione nazionale Alpini contribuirà al coordinamento dei volontari, insieme ad associazioni sportive, combattentistiche e d’arma e ad altre realtà locali.

Proseguono le verifiche tecniche sul collegamento tra il velodromo e il chilometro zero. Nelle prossime settimane il comitato continuerà il confronto con RCS Sport e gli enti coinvolti per definire il percorso iniziale e gli altri aspetti organizzativi della partenza.

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