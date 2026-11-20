TRIESTE – La manovra di bilancio che sarà portata in Consiglio regionale a dicembre 2026 prevede 250 milioni di euro per istruzione, famiglie, ricerca e innovazione. Tra le misure illustrate in VI Commissione a Trieste il 19 novembre ci sono il Pacchetto Scuola, che diventa strutturale, e interventi per i nidi, il sostegno alle famiglie e il diritto allo studio; le misure di competenza dell’assessore hanno ottenuto l’approvazione a maggioranza.

«Quella che verrà portata in Consiglio a dicembre è una legge di bilancio che punta a dare risposte concrete alle persone e alle famiglie, rafforzando gli interventi già avviati e rendendo strutturali alcune misure già messe in campo. Dalla prima infanzia al sostegno ai pensionati, fino alla scuola e all’alta formazione, investiamo per garantire servizi, stabilità e maggiori opportunità, contribuendo anche a tutelare il potere d’acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia». Il commento è dell’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen, che nel pomeriggio ha illustrato le misure di sua competenza.

«Le risorse stanziate – ha sottolineato Rosolen – confermano la volontà della Giunta di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita, sostenendo la natalità, la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, il diritto allo studio e la qualità dei servizi educativi. Parallelamente, continuiamo a investire sulle competenze, sulla ricerca e sull’innovazione, leve fondamentali per la competitività e l’attrattività del nostro territorio».

Nidi, 33 milioni per ridurre le rette e ripartire i fondi in base al territorio

Per abbattere e contenere le rette dei nidi d’infanzia sono previsti 33 milioni di euro, a cui si aggiungono 7,4 milioni del Fse+. La ripartizione delle risorse terrà conto dell’utenza ponderata, un criterio che considera le specificità territoriali e i costi di gestione dei servizi.

«Il numero dei bambini iscritti – ha spiegato Rosolen – sarà rapportato a un coefficiente territoriale che considera le caratteristiche delle diverse realtà, riconoscendo i maggiori costi sostenuti dai servizi di dimensioni più contenute e da quelli situati nelle aree interne. Vogliamo distribuire le risorse in maniera sempre più equa, riconoscendo che mantenere un servizio educativo in un piccolo Comune o in un territorio montano può comportare costi maggiori rispetto ad altre realtà. Garantire opportunità educative significa anche evitare che il luogo in cui si vive diventi un fattore di svantaggio», ha proseguito l’assessore.

«L’obiettivo è favorire l’ampliamento della capacità ricettiva dei nidi e contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di azione nazionale 2026-2030 – ha chiarito Rosolen -. Secondo una stima attendibile, sommando le agevolazioni regionali e quelle nazionali, in Friuli Venezia Giulia l’80 percento dei bambini frequenta l’asilo nido gratuitamente». Il comunicato riferisce che gli interventi per le famiglie con neonati hanno contribuito a far salire da 297 a 372 il numero delle strutture ricettive e di 1.899 i posti disponibili negli asili nido, da 7.520 nell’anno scolastico 2028/19 a 9.419 in quello attuale.

Per le misure collegate a Carta famiglia sono confermati 34,5 milioni di euro per dote famiglia, 23 milioni per il bonus neomamme, 17 milioni per l’autonomia abitativa delle giovani madri e 7,5 milioni per abbattere il mutuo alla nascita del terzo figlio.

Sono confermati anche 10 milioni di euro per il bonus pensioni Fvg, che sarà garantito fino al 2029. Rosolen ha osservato: «Una misura che negli ultimi anni ha visto crescere sia l’importo del contributo sia la platea dei beneficiari».«Una misura che negli ultimi anni ha visto crescere sia l’importo del contributo sia la platea dei beneficiari».

Scuola e formazione, oltre 90 milioni tra diritto allo studio e percorsi professionali

Per istruzione e diritto allo studio la manovra conferma oltre 58 milioni di euro; altri 32 milioni sono destinati alla formazione professionale. Gli stanziamenti indicati comprendono 6,9 milioni per dote scuola, 4,5 milioni per il Pacchetto Scuola e 12,5 milioni per borse di studio a studenti universitari e iscritti ai percorsi Its Academy che possiedono i requisiti di reddito e merito.

Il Pacchetto Scuola diventa strutturale. Il decreto legislativo che riconosce alla Regione Friuli Venezia Giulia autonomia in materia di istruzione consentirà di finanziare direttamente con risorse regionali l’incremento della dotazione di personale delle istituzioni del sistema scolastico regionale, riconoscendo il servizio prestato. Per il triennio 2027-29 sono previsti complessivamente 13,5 milioni di euro.

«È un risultato importante perché superiamo la necessità di dover confermare ogni anno, in sede di assestamento di bilancio, le relative risorse e garantiamo al sistema scolastico una prospettiva di maggiore stabilità. La scuola ha bisogno di programmazione e certezze finanziarie. Rendere strutturale il Pacchetto Scuola significa riconoscere il valore di un intervento a sostegno delle istituzioni scolastiche e del personale».

Dopo il primo anno di applicazione della misura, salgono da 2 a 4 milioni di euro le risorse per i Comuni destinate ai servizi integrati extracurriculari, con l’obiettivo di ampliare le opportunità educative e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Si aggiungono 6 milioni di euro per proseguire il progetto Attivascuola 2023-2026.

Ricerca e innovazione, fondi per startup life science e alta formazione

Per il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione sono previsti oltre 25 milioni di euro complessivi: 5 milioni per contributi alle startup del settore life science e 3 milioni per finanziare dottorati di ricerca, incarichi di ricerca e incarichi post-doc. Le risorse sostengono l’alta formazione nelle tematiche Step del sistema universitario regionale.

«Vogliamo sostenere chi sviluppa innovazione e creare le condizioni affinché le competenze e i risultati della ricerca possano tradursi in crescita, occupazione qualificata e nuove opportunità – ha chiarito Rosolen -. Investire nell’alta formazione e nella ricerca significa rafforzare il sistema produttivo e creare le condizioni perché talenti e professionalità possano trovare nel Friuli Venezia Giulia un territorio in cui costruire il proprio futuro».

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