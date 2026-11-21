Associazioni animaliste e ambientaliste, attivisti e cittadini si sono ritrovati sabato 21 novembre in piazza Unità d’Italia, a Trieste, per chiedere di fermare la proposta di riforma della caccia. Il presidio si è svolto dalle 10 alle 12, mentre il testo è ancora all’esame del Parlamento.

Secondo la cronaca della manifestazione pubblicata dal Meridiano, erano presenti Naica ODV e Legambiente FVG, oltre a rappresentanti locali di Alleanza Verdi e Sinistra e del Movimento 5 Stelle. Naica aveva promosso l’iniziativa insieme a enti del Terzo settore e attivisti locali.

Le richieste delle associazioni

I promotori chiedono alle istituzioni di dare priorità alla tutela della fauna selvatica, della biodiversità e degli habitat. Tra gli aspetti contestati indicano le modifiche ai periodi e alle specie cacciabili, l’uso di richiami vivi e di strumenti ottici e le possibili conseguenze per chi frequenta boschi e sentieri.

Durante il presidio, la co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra Trieste, Tiziana Cimolino, ha criticato l’ampliamento prospettato dell’attività venatoria e le sanzioni previste per chi la ostacola. Nel suo intervento raccolto da Trieste Cafe, ha espresso contrarietà anche all’allevamento di animali destinati alla caccia.

Il testo e il prossimo passaggio alla Camera

La proposta C. 2984 modifica la legge del 1992 sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio. Il testo, approvato dal Senato il 23 giugno 2026, prevede tra l’altro che le Regioni possano discostarsi dai pareri di Ispra e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale sui calendari venatori, motivando la scelta sulla base di fonti scientifiche indicate dalla Commissione europea. La disposizione è illustrata nella documentazione della Camera del 17 novembre.

Il provvedimento non è ancora in vigore e può essere modificato durante l’iter parlamentare. La discussione generale nell’Aula della Camera è prevista dal 27 novembre 2026, secondo quanto indicato nei lavori della commissione Agricoltura del 3 novembre.

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