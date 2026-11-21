A Muzzana del Turgnano prosegue Trìfule in Fieste, la fiera dedicata al tartufo bianco friulano. Domenica 22 novembre il programma prevede una dimostrazione di cerca nel bosco, la mostra mercato e i ristoranti della manifestazione. L’ingresso alla fiera è libero.

Organizzata dall’associazione Muzzana Amatori Tartufi, la fiera è in programma il 21 e il 22 novembre, come indicato nella presentazione del fine settimana dedicato al tartufo diffusa dal Consiglio regionale.

Il programma di domenica

Il programma della fiera indica per domenica 22 novembre il ritrovo alle 8.45 in piazza San Marco e la partenza alle 9 verso il bosco, per una dimostrazione di cerca del tartufo con i cercatori e i loro cani.

Gli stand e i chioschi apriranno alle 9.30 nelle vie del paese. I ristoranti «Tartufo» e «Friulano» apriranno alle 11.30 e nuovamente alle 18, con proposte dedicate al tartufo e alla cucina tradizionale. La mostra mercato affianca ai prodotti gastronomici gli spazi di artigianato e hobbistica.

Per sabato 21 novembre il programma prevedeva anche un’asta benefica del tartufo bianco, seguita da una degustazione di risotto al tartufo.

Il tartufo e i boschi di Muzzana

Il tartufo bianco pregiato cresce nei boschi planiziali del territorio, tra cui la Selva di Arvonchi e il Bosco Coda Manin. Il legame con questi ambienti è al centro della fiera e dell’adesione del Comune all’Associazione nazionale Città del Tartufo, che riunisce territori impegnati nella tutela e nella promozione del tartufo.

L’adesione, ottenuta il 7 dicembre 2025, è stata celebrata il 20 novembre. Alla cerimonia è intervenuto il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, che ha collegato la partecipazione alla rete alla promozione del territorio. Secondo il resoconto del Consiglio regionale, Muzzana è il primo e unico Comune del Friuli Venezia Giulia nell’associazione.

Per informazioni sulla fiera e sulle singole attività, l’associazione organizzatrice indica il recapito info@muzzanamatoritartufi.it. L’ingresso libero alla fiera non specifica i costi delle consumazioni né le condizioni di partecipazione alla cerca.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook