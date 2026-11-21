Domenica 22 novembre il Castello di Villalta, a Fagagna, ospita la giornata aperta al pubblico de Le Vie del Miele: dalle 9.30 alle 18 sono in programma un mercato dei mieli e dei prodotti locali, degustazioni e dimostrazioni di cucina. La rassegna, organizzata dal Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine, celebra i 60 anni dalla sua fondazione.

Il programma di domenica

Il programma pubblicato da PromoTurismoFVG prevede l’apertura del mercato alle 9.30. Alle 10 sono annunciati uno show cooking degli allievi dell’Istituto Stringher e i laboratori di degustazione del miele guidati da Roberto Colombo, dell’Albo Nazionale Assaggiatori Miele.

Alle 11 è prevista la consegna dei riconoscimenti agli studenti dell’ITG G.G. Marinoni che hanno realizzato il nuovo logo del Consorzio. Nel pomeriggio il cuoco Luca Pappagallo sarà a disposizione del pubblico dalle 14.30 e alle 15 terrà una dimostrazione dedicata all’uso del miele in cucina.

La manifestazione si svolge al coperto. Per domenica sono previsti un punto ristoro con cibi caldi, dolci e bevande e animazione per bambini. La scheda dell’evento non indica il costo dell’ingresso né eventuali costi o modalità di accesso alle degustazioni.

Le celebrazioni per i 60 anni del Consorzio

La rassegna, iniziata il 20 novembre, celebra l’anniversario del Consorzio, fondato nel 1966. Il programma prevede per sabato 21 novembre, dalle 18, una serata riservata a soci e apicoltori, con la premiazione del concorso mieli di Pantianicco e riconoscimenti ai dipendenti storici.

La giornata aperta al pubblico segue la tavola rotonda sul mercato del miele del 20 novembre, durante la quale si è discusso anche delle difficoltà economiche dei produttori friulani. Gli appuntamenti proseguono domenica al Castello di Villalta fino alle 18.

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