Le famiglie del Friuli-Venezia Giulia potrebbero spendere complessivamente 226 milioni di euro in più per luce e gas nel 2026 rispetto al 2025. È la previsione dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre, che stima un aumento del 22,3% della spesa regionale.

Il confronto riguarda il totale dei nuclei familiari, non la bolletta di una singola casa: l’importo effettivo dipende, tra l’altro, dai consumi e dalle condizioni della fornitura.

La previsione sulla spesa per luce e gas

La CGIA stima che la spesa regionale per elettricità e gas passi da 1.013 milioni di euro nel 2025 a 1.239 milioni nel 2026. Entrambi i valori sono stime e quello relativo al 2026 non è un consuntivo delle bollette pagate.

Per calcolare la previsione, l’associazione utilizza i consumi delle famiglie italiane del 2025 e la spesa mensile rilevata dall’Istat. Per il 2026 assume gli stessi livelli di consumo dell’anno precedente e prezzi medi annui dell’energia coerenti con l’andamento osservato nei primi undici mesi, con novembre ancora incompleto.

La CGIA precisa che la variazione dei prezzi all’ingrosso non si trasferisce proporzionalmente sull’intero importo della bolletta, che comprende anche altre componenti, tra cui trasporto, oneri e imposte. Un diverso andamento dei consumi o dei prezzi può quindi modificare il risultato rispetto alla previsione.

La povertà energetica nel 2024

Nello stesso studio, l’associazione stima che in regione fossero circa 31.400 le famiglie in povertà energetica nel 2024, pari al 5,5% del totale. Il numero è stato calcolato applicando alle famiglie residenti le incidenze regionali dell’Osservatorio italiano sulla povertà energetica e raccordando le stime territoriali al totale nazionale.

La povertà energetica riguarda la difficoltà di acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici o un peso elevato della relativa spesa sulle risorse familiari. È una fotografia riferita a due anni prima della previsione sulle bollette: non misura quante famiglie siano in quella condizione nel 2026, né dimostra da sola un aumento della povertà energetica nell’ultimo biennio.

La proposta della CGIA sul prezzo del gas

Per contenere i rincari, la CGIA propone di reintrodurre a livello europeo un tetto al prezzo del gas. Si tratta di una richiesta dell’associazione, non di una nuova misura già approvata.

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