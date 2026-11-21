Una scossa di magnitudo 2,7 è stata registrata alle 9.46 di sabato 21 novembre 2026 in Slovenia, vicino a Tolmino e al confine con il Friuli Venezia Giulia. Secondo i primi riscontri della Protezione civile regionale, non sono arrivate segnalazioni di danni a persone o cose.

Il terremoto è stato localizzato a circa 15 chilometri da Drenchia, in provincia di Udine. La scheda dell’evento dell’OGS colloca l’epicentro nove chilometri a nord-nordest di Tolmino e l’ipocentro a circa 7,2 chilometri di profondità.

Le verifiche sul territorio friulano

Come riportato nei primi riscontri della Protezione civile regionale, la centrale NUE 112 e la sala operativa di Palmanova non hanno ricevuto richieste di informazioni legate alla scossa. Neppure dai Comuni e dai comandi provinciali dei vigili del fuoco sono arrivate segnalazioni di danni.

I volontari hanno raccolto le prime otto schede di risentimento sismico, relative a sette Comuni: nei punti monitorati la scossa non risulta essere stata avvertita. Le schede descrivono i riscontri nelle località considerate e non permettono di escludere che qualcuno l’abbia percepita altrove.

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