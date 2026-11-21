TRIESTE – La Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato il Programma di attivazione 2026 della Rete pubblica regionale (Rpr), infrastruttura in fibra ottica al servizio della pubblica amministrazione e del sistema sanitario. Il programma, chiamato Programma Ermes, stanzia 1.971.123,50 euro, Iva compresa, per adeguare la rete ai crescenti fabbisogni digitali di amministrazioni, scuole e sanità e proseguire lo sviluppo della banda ultra larga.

L’approvazione è avvenuta nell’ultima riunione della Giunta. L’assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari ha dichiarato: “La Regione investe quasi due milioni di euro per adeguare la rete pubblica ai crescenti fabbisogni digitali di amministrazioni, scuole e sanità. Con il Programma Ermes proseguiamo lo sviluppo della banda ultra larga per superare il divario digitale e trasformare le infrastrutture realizzate in servizi operativi”.

Rete primaria, 70 apparati da sostituire e collegamenti più veloci

Al netto dell’Iva, 1.015.000 euro sono destinati al potenziamento della rete di distribuzione primaria della Rpr, attraverso la sostituzione di 70 apparati in altrettanti punti di presenza. Callari ha spiegato: “L’obiettivo – ha spiegato Callari – è portare a 100 gigabit al secondo la capacità dei collegamenti tra i cinque nodi della dorsale e a 10 gigabit al secondo quella dei collegamenti alle sedi ospedaliere, garantendo continuità e qualità dei servizi”.

Connettività per 67 sedi pubbliche e nuovi collegamenti scolastici

Altri 525.675 euro finanzieranno l’attivazione dei servizi di connettività nelle sedi pubbliche già raggiunte dalla fibra. Per la manutenzione evolutiva dell’infrastruttura è previsto un importo fino a 300mila euro. La stima è di attivare 67 sedi pubbliche; il programma prevede anche ulteriori sedi scolastiche, utilizzando le economie dell’Accordo di programma relativo al piano di espansione scolastica.

Il programma assegna inoltre 40mila euro all’integrazione della Rpr con la rete a banda ultra larga realizzata da Open Fiber nelle aree bianche e 35.000 euro allo sviluppo e al mantenimento del sistema Wi-Fi FVG, la rete regionale di connessione senza fili del Friuli-Venezia Giulia.

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