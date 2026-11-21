Keinan Davis resta in dubbio per Bologna-Udinese, in programma domenica 22 novembre alle 15 allo stadio Dall’Ara. L’attaccante bianconero è alle prese con problemi muscolari e, secondo il Messaggero Veneto, lo staff sta valutando uno stop precauzionale. La sua esclusione non è stata decisa.

Nella conferenza stampa del 20 novembre, a una domanda sulle condizioni di Davis, Paolo Zanetti ha spiegato che alcune valutazioni proseguiranno fino a sabato e probabilmente anche a domenica. Il tecnico ha sottolineato la necessità di schierare giocatori che offrano garanzie fisiche.

Le parole di Zanetti e le alternative

«Le valutazioni devo spostarle a domani e probabilmente anche a domenica», ha detto l’allenatore, come riportato da TuttoUdinese nella cronaca della conferenza. Zanetti ha aggiunto di voler evitare l’impiego di giocatori non ancora pronti, senza annunciare una decisione sul centravanti.

Secondo il Messaggero Veneto, se Davis non fosse utilizzabile una soluzione sarebbe Vakoun Bayo, con Nicolò Zaniolo più avanzato e un possibile passaggio al 3-5-2. Si tratta di un’ipotesi di formazione, non di una scelta comunicata dall’allenatore.

La partita di Venezia e il momento dell’Udinese

Davis ha giocato l’intera gara del 6 novembre contro il Venezia, persa 2-1 all’esordio di Zanetti, e ha propiziato l’autorete del temporaneo pareggio bianconero. Secondo il Messaggero Veneto era già arrivato a quella partita in condizioni non ottimali.

Nel dopopartita pubblicato dall’Udinese, Zanetti aveva giudicato positiva la prova dell’attaccante e aveva detto di averlo utilizzato al massimo.

La trasferta arriva dopo la sosta per le nazionali, con l’Udinese ultima in classifica. Nella presentazione della partita, il club ricorda che la vittoria in campionato manca dal 29 agosto.

Le valutazioni sulle condizioni di Davis e le convocazioni potranno chiarire se il centravanti sarà a disposizione per Bologna; la formazione sarà definita a ridosso della gara.

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