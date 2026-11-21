Udine
Udine, inaugurata «A pochi passi»: una casa per l’autonomia delle persone con disabilità
Il progetto di Arte e Libro prevede una convivenza con sostegni e percorsi per imparare a gestire la vita quotidiana. Otto persone vivranno nella casa.
A Udine è stata inaugurata il 20 novembre 2026 «A pochi passi», la casa promossa dalla cooperativa sociale Arte e Libro per sostenere l’autonomia delle persone con disabilità. Il progetto prevede la convivenza in co-housing per otto persone e percorsi di apprendimento delle attività quotidiane.
L’appartamento si trova in viale Tricesimo, vicino alla cooperativa. Come riferisce Friuli Oggi nel resoconto dell’inaugurazione, la casa è stata realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI.
Convivenza e palestra di autonomia
Il co-housing residenziale è pensato per condividere un’abitazione e organizzare la propria vita con i sostegni necessari. La «palestra di autonomia» è invece un percorso nel quale esercitarsi gradualmente in attività come preparare i pasti, prendersi cura della casa e organizzare le giornate. Parteciparvi non coincide necessariamente con il vivere nella casa.
I percorsi sono accompagnati da educatori e operatori e costruiti con il coinvolgimento delle famiglie, dei caregiver e dei servizi sociali, tenendo conto delle esigenze e delle capacità delle persone interessate.
L’iniziativa nasce anche dalle domande delle famiglie sul «Dopo di noi»: come sostenere nel tempo una vita più indipendente quando i genitori non potranno più occuparsi dei figli. Secondo il resoconto, tra i bisogni affrontati ci sono anche quelli di chi vive in abitazioni poco adatte o in zone periferiche con collegamenti insufficienti. La vicinanza alla cooperativa consente inoltre di collegare il progetto abitativo ai percorsi di lavoro.
La presidente di Arte e Libro, Katia Mignogna, ha spiegato a Friuli Oggi che la casa vuole essere uno spazio in cui «sperimentare le proprie capacità, assumersi responsabilità e costruire il proprio futuro, con il sostegno necessario».
Le persone coinvolte e la raccolta fondi
Il progetto si rivolge ai lavoratori della cooperativa, comprese le persone con borse lavoro, in condizioni di disabilità o svantaggio. Secondo il resoconto dell’inaugurazione, nella fase iniziale sono coinvolte 59 persone; di queste, otto vivranno in co-housing e altre nove hanno già partecipato alla palestra di autonomia. I numeri non indicano quanti posti siano attualmente liberi.
La raccolta fondi che ha contribuito alla realizzazione della casa ha superato i 100 mila euro in quattro mesi, coinvolgendo cittadini, imprese e banca. Nel progetto presentato nel 2025 erano già previste le due forme di accompagnamento, residenziale e di apprendimento graduale.
Come chiedere informazioni
Per conoscere requisiti, modalità di accesso, costi e disponibilità è possibile rivolgersi direttamente ad Arte e Libro. La cooperativa pubblica i propri contatti per informazioni sui servizi, tra cui il numero 0432 1595644 e l’indirizzo info@arteelibro.com.
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