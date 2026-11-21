A Monfalcone è previsto il senso unico alternato in via XXIV Maggio dal 23 al 25 novembre 2026, dalle 8.30 alle 18, per consentire l’abbattimento di tre pini prima del rifacimento della strada. Il restringimento interesserà il tratto tra il civico 43 e via Petrarca; i pedoni saranno indirizzati sul marciapiede opposto al cantiere.

Il programma dei lavori e le modifiche alla viabilità sono stati riportati da Nordest24 il 20 novembre. Il taglio degli alberi è previsto nelle tre giornate indicate, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

Il taglio dei pini e il rifacimento della strada

I tre pini domestici si trovano vicino al giardinetto lungo la via. Secondo quanto comunicato dal Comune, le radici hanno danneggiato il sottofondo della carreggiata. Dopo la rimozione degli alberi sono previste la fresatura, la riparazione delle parti ammalorate, la sistemazione dei pozzetti e la posa del nuovo asfalto.

Il sindaco Luca Fasan ha spiegato che i pini saranno sostituiti con nuove alberature, scelte per mantenere l’ombra nell’area verde senza riproporre problemi alla strada. La piantumazione avverrà quando le condizioni stagionali e del terreno lo consentiranno, privilegiando specie resistenti al caldo e alla siccità.

Il secondo tratto vicino alla scuola Battisti

La prima fase del rifacimento interesserà la strada tra il cimitero e via Petrarca; successivamente i lavori passeranno al tratto tra via I Maggio e l’ingresso del cimitero.

Per quest’ultima porzione, l’assessora ai Lavori pubblici Tiziana Maioretto ha indicato l’intenzione di intervenire durante una sospensione delle lezioni per le festività, tenendo conto del traffico legato alla vicina scuola Battisti. Non sono state indicate date precise per questa seconda fase né per l’asfaltatura e le nuove piantumazioni.

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