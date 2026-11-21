ERSA selezionerà fino a 26 imprese vinicole del Friuli-Venezia Giulia per la collettiva regionale a ProWein 2027, in programma a Düsseldorf dal 7 al 9 marzo. Le domande potranno essere presentate dalle 8 del 25 novembre alle 12 del 2 dicembre 2026: l’ammissione seguirà l’ordine di presentazione, previa istruttoria e fino alla copertura dei posti.

Il bando approvato da ERSA prevede una quota di 1.250 euro più IVA per impresa e un contributo di 750 euro, da richiedere in liquidazione dopo la partecipazione alla fiera.

Chi può partecipare e come presentare domanda

La selezione è rivolta alle imprese agricole che coltivano vite e trasformano le uve in vini regionali DOC, DOCG o IGT e alle cooperative agricole che lavorano le uve dei soci per produrre e commercializzare tali vini. Sono compresi, alle condizioni indicate dal bando, gli orange wine e alcuni spumanti di qualità.

Alla presentazione della domanda sono richieste una cantina di trasformazione in Friuli-Venezia Giulia e l’iscrizione come impresa attiva al Registro delle imprese. Tra gli altri requisiti figurano il CUAA, una PEC intestata all’impresa, la regolarità contributiva e la disponibilità del margine necessario per gli aiuti in regime «de minimis». Il bando prevede anche condizioni relative alle procedure di crisi e concorsuali.

L’istanza deve essere presentata dal titolare, dal legale rappresentante o da un amministratore delegato attraverso il portale regionale Istanze OnLine, accessibile con SPID, CIE, CNS o CRS, oppure eIDAS. Il collegamento alla procedura è disponibile nella pagina dell’avviso ERSA. Non servono allegati alla prima domanda.

La procedura deve essere completata fino alla convalida e al rilascio dell’attestazione di invio. Se un’impresa presenta più domande, il bando considera valida soltanto l’ultima.

Quota, contributo e servizi previsti

La quota di 1.250 euro più IVA è dovuta a PromoTurismoFVG. Il contributo ERSA è di 750 euro: la differenza di 500 euro rispetto alla quota riguarda il calcolo al netto dell’IVA e non rappresenta necessariamente il costo complessivo per l’impresa. Il bando prevede inoltre una ritenuta d’acconto del 4% sulla liquidazione. La dotazione complessiva per i contributi è di 19.500 euro, a valere sul bilancio ERSA 2027.

L’aiuto è concesso in regime «de minimis» e non è cumulabile con altri incentivi pubblici ottenuti per abbattere i costi di partecipazione a ProWein 2027. La liquidazione non è automatica: dopo aver partecipato alla fiera, l’impresa deve trasmettere l’apposita domanda via PEC entro il 9 maggio 2027, allegando la fattura, la prova del pagamento tramite bonifico parlante e il documento d’identità del firmatario.

La collettiva avrà uno stand nel padiglione 3, con una postazione per ogni impresa. Il pacchetto comprende l’iscrizione come co-espositore, la presenza nel catalogo online, due pass e il trasporto di andata del vino. L’eventuale trasporto di ritorno resta a carico dell’azienda.

Le imprese ammesse dovranno restituire a ERSA il questionario previsto dal bando entro il 19 marzo 2027: la mancata restituzione comporta l’esclusione dal contributo.

Dopo la selezione

ProWein è una fiera rivolta agli operatori del settore. ERSA pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle imprese ammesse e l’assegnazione delle postazioni. Trascorsi cinque giorni consecutivi dalla pubblicazione senza comunicazione contraria, l’ammissione si intende accettata.

Il bando disciplina anche le conseguenze delle rinunce e della mancata partecipazione. In particolare, nei casi di annullamento o revoca del contributo previsti è richiesto il pagamento di 1.500 euro a ERSA. Per la rinuncia dopo i cinque giorni e fino al decreto di concessione è prevista una penale di 750 euro, oltre all’esclusione dall’eventuale collettiva regionale a ProWein 2028.

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