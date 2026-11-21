FAGAGNA – Il confronto sulla crisi del mercato del miele si è svolto il 20 novembre 2026 al Castello di Villalta, durante la tavola rotonda dedicata alle sfide del comparto, nell’ambito delle celebrazioni per i 60 anni del Consorzio Apicoltori della provincia di Udine.

«Le importazioni di miele con caratteristiche non paragonabili alle nostre, che arrivano sul mercato a prezzi molto bassi e senza il livello di controlli a cui siamo abituati per i nostri produttori, stanno creando una condizione di non sostenibilità economica per le imprese apistiche». Lo ha affermato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, intervenendo alla tavola rotonda.

«Questo è il grande tema su cui iniziamo a discutere, insieme alla consapevolezza che il sistema apistico del Friuli Venezia Giulia ha una base solida, sia per quanto riguarda gli operatori sia per il supporto regionale, che è sempre stato garantito – ha aggiunto Zannier -. Confidiamo che tutti insieme possiamo affrontare questa ulteriore sfida».

Zannier ha evidenziato che la questione economica è diventata centrale per il settore dopo anni in cui le principali criticità erano la capacità produttiva e le condizioni climatiche avverse, che hanno reso particolarmente difficile l’attività degli apicoltori. «Le problematiche legate alla produzione e alle stagioni difficili hanno avuto negli ultimi anni un peso rilevante, mentre oggi la sostenibilità economica delle aziende e le dinamiche di mercato assumono una rilevanza assoluta».

Il dibattito «Non è tutto miele quel che luccica. Origine, salubrità e trasparenza: la sfida del miele friulano di fronte all’invasione del sottocosto» ha inaugurato «Le vie del miele», la manifestazione organizzata dal Consorzio Apicoltori della provincia di Udine per celebrare il sessantesimo anniversario della fondazione.

L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier interviene al 60mo apicoltori a Fagagna — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier interviene al 60mo apicoltori a Fagagna — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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