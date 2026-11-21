TRIESTE – Il Polo nazionale della dimensione subacquea e la dorsale adriatica sono stati al centro dell’incontro istituzionale del 20 novembre 2026 tra il governatore Massimiliano Fedriga e il sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Fabio Gregori, alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro e alla Ricerca Alessia Rosolen. L’incontro si è svolto nel palazzo della Regione in piazza Unità d’Italia.

Fedriga ha indicato come prioritaria la crescita dell’economia subacquea: “Lavorare per la crescita dell’economia subacquea è fondamentale in chiave presente e futura. Siamo convinti che l’innovazione stabilirà le nuove connessioni, sia per tutte le opportunità che le reti sottomarine possono offrire, sia per le iniziative di carattere nazionale su cui il Friuli Venezia Giulia si conferma parte attiva. Vi è un bisogno essenziale di sviluppare e garantire questo tipo di reti”.

Il Polo subacqueo coordina ricerca, difesa e industria

Il confronto ha riguardato lo sviluppo del Polo nazionale della dimensione subacquea (Pns), hub italiano con sede alla Spezia, nato nel 2023 per coordinare istituzioni, difesa, industria e ricerca nello sviluppo delle tecnologie sottomarine. Il Friuli-Venezia Giulia è stata la prima regione in Italia ad aderire formalmente al Polo, valorizzando la forte presenza sul territorio triestino di centri di ricerca marina, università e realtà industriali del settore marittimo e della difesa. Il Cluster Mare Fvg svolge in particolare una funzione di raccordo locale per imprese e ricercatori interessati ai bandi del Polo.

La dorsale di Sparkle collegherebbe Europa, Balcani e Mediterraneo

Il colloquio si è concentrato anche sul progetto di Sparkle per l’Adriatico: un sistema di cavi sottomarini in fibra ottica pensato come corridoio digitale alternativo tra Europa, Balcani e Mediterraneo centro-orientale. Fedriga ha collegato l’eventuale approdo della dorsale a Trieste a opportunità di crescita e investimento per il Friuli-Venezia Giulia e a un possibile ruolo della città come snodo per estendere l’infrastruttura e garantire il servizio ai Balcani occidentali: “Una partita che interessa molto da vicino la nostra Regione – ha dichiarato Fedriga – . L’approdo della dorsale adriatica a Trieste permetterebbe, infatti, di sbloccare diverse opportunità di crescita e di investimento in Friuli Venezia Giulia. Al tempo stesso, Trieste diventerebbe uno snodo strategico che consentirebbe di estendere l’infrastruttura ed erogare un servizio garantito a tutta l’area dei Balcani occidentali”.

Rosolen: il Polo sostiene l’economia del mare e i settori collegati

Rosolen ha indicato la volontà della Regione di realizzare, attraverso l’adesione al Polo della dimensione subacquea, un intervento strutturato nell’economia del mare, ricordando l’analogo impegno in campi come l’energia e le scienze della vita. Ha inoltre richiamato la formazione e il radicamento territoriale del Polo, i passaggi amministrativi compiuti e il rapporto con il Cluster Mare Fvg: “Il Pns è una realtà nazionale di rilievo che, nell’arco di questi tre anni, si è costituita e radicata nei rapporti con il territorio, compiendo passaggi amministrativi importanti tra cui la nascita della Fondazione coordinata – così la rappresentante della Giunta – . Il rapporto puntuale con la nostra Regione, strettamente legato alla costruzione del nostro Cluster Mare Fvg, prosegue con una piena condivisione degli obiettivi da raggiungere: dalla water economy alla nautica, fino alla subacquea e al settore marittimo a cavallo dell’Alto Adriatico. Tutti ambiti in cui le infrastrutture possono connettere realtà e contesti diversi”.

Il governatore Fedriga riceve iol Crest della Marina Militare dal Sottocapo di Stato Maggiore Fabio Gregori — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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