A Tolmezzo sono aperte le domande per i contributi comunali per il diritto allo studio dell’anno scolastico 2026-2027. Le famiglie degli studenti residenti che frequentano le medie o le prime due classi delle superiori possono presentarle online fino alle 23.59 di martedì 8 dicembre 2026, se rispettano i requisiti previsti dal bando comunale.

La finestra si è aperta alle 8 del 20 novembre. L’importo non è stabilito in anticipo: sarà determinato in rapporto al numero delle domande ricevute e alle risorse disponibili nel bilancio comunale.

Chi può beneficiare del contributo

Gli studenti devono essere residenti a Tolmezzo e frequentare la scuola secondaria di primo grado, cioè le medie, oppure la prima o la seconda classe della scuola secondaria di secondo grado. Il nucleo familiare deve avere un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 35.000 euro.

I requisiti devono essere posseduti alla data della domanda. Sono escluse le richieste tardive e quelle presentate a un Comune diverso da quello di residenza del figlio.

Come presentare la domanda

La richiesta va compilata e inviata esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio comunale per i bonus economici. Il bando prevede l’accesso con SPID, carta d’identità elettronica o Carta regionale dei servizi. Se in famiglia ci sono due o più figli interessati, occorre inviare una domanda per ciascuno.

La pagina del servizio indica di preparare l’ISEE valido e un IBAN intestato o cointestato al richiedente. Se la richiesta è sottoscritta da un tutore, va allegata copia del provvedimento di nomina. La presentazione è gratuita; per ottenere l’attestazione ISEE è possibile rivolgersi gratuitamente a un CAF.

Per una domanda incompleta l’ufficio chiederà le integrazioni necessarie, fissando un termine per rispondere: quelle arrivate dopo il termine assegnato non saranno considerate. Se lo stesso genitore invia più richieste per uno studente entro la scadenza, sarà considerata soltanto l’ultima arrivata al protocollo.

Importo, cumulo e tempi di erogazione

Il contributo comunale può essere cumulato con analoghi sussidi, contributi o borse di studio ricevuti da altri enti per lo stesso titolo. È distinto dalla Dote scuola regionale: per l’anno scolastico 2026-2027 le domande a quest’ultima si sono chiuse il 19 novembre.

Il bando affida all’Ufficio Istruzione la concessione e l’erogazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle domande. La pagina del servizio precisa che i termini possono essere sospesi per acquisire documentazione integrativa; gli aventi diritto saranno informati dal Comune tramite email. Se il termine previsto dal bando non viene rispettato, il richiedente può chiedere l’intervento sostitutivo del segretario generale, che ha 15 giorni per concludere il procedimento.

Il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni, anche a campione. In caso di dichiarazioni non veritiere il bando prevede, tra le conseguenze, la revoca del beneficio e la restituzione con gli interessi legali.

Per informazioni o supporto nella compilazione è possibile contattare l’Ufficio Istruzione ai numeri 0433 487967 e 0433 487977.

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