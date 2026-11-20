La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha approvato gli indirizzi per sostenere i caregiver familiari che assistono persone con disabilità. La programmazione prevede un contributo di 300 euro al mese per dodici mesi, con priorità alle situazioni di disabilità gravissima e ai percorsi di deistituzionalizzazione e ricongiungimento con la persona assistita.

Come annunciato nel comunicato della Regione del 20 novembre 2026, saranno gli Ambiti territoriali sociali a individuare i beneficiari e ad attribuire i contributi. L’approvazione degli indirizzi è un passaggio della programmazione: la Regione dovrà richiedere il trasferimento delle risorse statali.

Risorse e priorità del sostegno

La dotazione indicata dalla Regione è di 1.102.000 euro: comprende 702.000 euro assegnati dal Fondo nazionale e 400.000 euro regionali per il cofinanziamento. L’assegno previsto corrisponde a 3.600 euro nell’arco di dodici mesi per ciascun beneficiario.

Le priorità riguardano i caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima e i programmi che accompagnano la deistituzionalizzazione e il ricongiungimento della persona assistita con il caregiver. Si tratta, nel secondo caso, di percorsi rivolti al rientro della persona assistita fuori da una struttura e al ricongiungimento con chi se ne prende cura.

L’assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità, Riccardo Riccardi, ha presentato la misura come un riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale, ricordando il tempo e i sacrifici personali e lavorativi che può comportare.

Il decreto nazionale e i passaggi per l’accesso

Il provvedimento regionale recepisce il decreto ministeriale del 12 giugno 2026, che assegna al Friuli Venezia Giulia 702.000 euro per gli interventi a favore dei caregiver. Il decreto prevede che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità trasferisca le risorse alle Regioni su richiesta, alla quale va allegata la delibera con gli indirizzi e il piano degli interventi.

Il comunicato regionale non indica date di apertura delle domande, scadenze, modalità di presentazione o eventuali soglie economiche per la nuova programmazione. L’importo e le priorità annunciate non equivalgono quindi a un’ammissione automatica.

I finanziamenti precedenti

Secondo la Regione, con il primo finanziamento relativo al triennio 2018-2020, pari a circa 1,59 milioni di euro, sono stati sostenuti 445 caregiver. Per le successive annualità dal 2021 al 2024 sono stati raggiunti tra 150 e 160 caregiver per ciascuna annualità.

Tra le esperienze sul territorio, il Comune di Fontanafredda descrive un contributo per progetti personalizzati dedicati ai caregiver. La scheda comunale non definisce automaticamente i requisiti della nuova programmazione regionale.

Il prossimo passaggio per le famiglie sarà conoscere le indicazioni attuative degli Ambiti competenti, dopo gli adempimenti previsti per il trasferimento dei fondi.

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