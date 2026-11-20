Per domenica 22 novembre ARPA FVG prevede piogge abbondanti anche in Carnia, oltre che nella fascia occidentale della regione, e fenomeni intensi a est, soprattutto su Isontino, Carso e Trieste. Nel bollettino regionale emesso alle 14:04 del 20 novembre, la previsione per la Carnia passa da precipitazioni moderate ad abbondanti rispetto alla tendenza del giorno precedente.

La quota delle nevicate potrà variare tra Alpi e Prealpi meridionali: un’indicazione da considerare per chi programma spostamenti o attività in montagna.

Piogge più consistenti dal pomeriggio

Con l’arrivo di un fronte atlantico, il cielo passerà da nuvoloso a coperto e le precipitazioni saranno diffuse, più consistenti dal pomeriggio. ARPA le prevede in genere abbondanti in Carnia e nella fascia occidentale, intense nella parte orientale, soprattutto su Isontino, Carso e Trieste.

Dal pomeriggio o dalla sera sulla costa è previsto vento moderato di direzione variabile. Dalla sera è atteso un progressivo miglioramento a partire da ovest. Le massime previste sono comprese tra 9 e 11 °C in pianura e tra 11 e 14 °C sulla costa.

Neve: quote diverse tra Alpi e Prealpi

La quota neve è prevista inizialmente intorno ai 1.300 metri. Dal tardo pomeriggio potrà scendere fino a circa 800 metri sulle Alpi, mentre sulla fascia prealpina più meridionale è attesa in salita fino a circa 1.500 metri.

Le due quote descrivono l’evoluzione prevista in zone diverse, non un unico limite valido per tutte le montagne della regione. La quota delle nevicate, inoltre, non indica accumuli uniformi a quelle altitudini.

Sabato più stabile, poi la tendenza per lunedì

Sabato 21 novembre il cielo sarà in genere poco nuvoloso, con possibili nebbie o nubi basse nella notte e al mattino, soprattutto sulla bassa pianura e sulla costa. Le massime sono previste tra 13 e 15 °C sia in pianura sia sul litorale.

Per lunedì 23 novembre la tendenza indica cielo generalmente poco nuvoloso, con più nubi sulla fascia alpina e nel Pordenonese, dove non è esclusa qualche breve e debole pioggia. Sulla costa è prevista Bora moderata, temporaneamente sostenuta soprattutto verso sera.

Intensità delle precipitazioni e quota neve possono cambiare: prima di partire per la montagna sarà utile seguire i successivi aggiornamenti regionali.

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