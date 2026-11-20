Un corso gratuito per proprietari di cani, aperto anche a chi intende diventarlo, si terrà il 10, 17 e 19 dicembre 2026 tra Pordenone e Azzano Decimo. Lo organizza l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, ASFO, con il finanziamento della Regione e la collaborazione del Comune di Pordenone. Sono previsti al massimo 50 partecipanti.

Il percorso affronta la gestione e il comportamento dell’animale, il suo benessere e le responsabilità del proprietario. Secondo il programma pubblicato da ASFO, al termine del corso e dopo il superamento della prova finale sarà rilasciato l’attestato «Il Patentino».

Come iscriversi e chi può partecipare

Per iscriversi occorre compilare la scheda di iscrizione e inviarla a segreteria.dip.prevenzione@asfo.sanita.fvg.it. Il modulo richiede i dati del partecipante e, per chi possiede un cane, anche informazioni sull’animale.

Il corso è destinato alle persone maggiorenni, con una riserva di posti per i proprietari obbligati a frequentare il percorso. La partecipazione di minorenni accompagnati da un adulto viene valutata dalla struttura ASFO competente. Nell’avviso non è indicata una scadenza per l’invio delle iscrizioni.

Per la partecipazione del cane sono richiesti più di quattro mesi di età, una profilassi vaccinale in corso di validità e una polizza assicurativa di responsabilità civile.

Le lezioni a Pordenone

Le prime due giornate si svolgeranno dalle 14 alle 19 nella sala Missinato del Comune di Pordenone, in corso Vittorio Emanuele II 64. Il 10 dicembre si parlerà di normativa, responsabilità del proprietario, sviluppo comportamentale ed etologia canina. Il 17 dicembre saranno approfonditi il linguaggio del cane, la relazione con le persone, la prevenzione dei problemi di comportamento e il benessere dell’animale.

Sabato 19 dicembre, dalle 9 alle 12.30, nella stessa sala sono previste dimostrazioni pratiche senza cani, seguite da uno spazio per le domande, dall’esame e dalla consegna degli attestati.

L’approfondimento con i cani ad Azzano Decimo

Nel pomeriggio del 19 dicembre, dalle 14 alle 17.30, è previsto un approfondimento teorico-pratico con i cani al campo dell’associazione cinofila La Colita, in via Saccon 39 ad Azzano Decimo.

Il programma ASFO riferisce questa sessione ai partecipanti indicati dall’articolo 1, comma 7, dell’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2013, relativo ai proprietari per i quali il Comune dispone l’obbligo di formazione. La scheda di iscrizione descrive invece l’incontro con i cani senza specificare la stessa limitazione. Per chiarire chi possa partecipare è possibile rivolgersi ad ASFO tramite l’indirizzo indicato per le iscrizioni.

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