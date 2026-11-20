UDINE – Sarà un sabato caratterizzato da tempo stabile e assenza di precipitazioni a Udine. Per domani, 21 novembre, le previsioni indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, con condizioni atmosferiche tranquille grazie alla presenza dell’alta pressione sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 13°C, con valori più freschi nelle prime ore del mattino e un clima leggermente più mite nel pomeriggio. I venti saranno deboli, inizialmente da Nordest e successivamente da Sudest. Non sono previste piogge e non risultano allerte meteo per il territorio udinese.

Al mattino cielo poco nuvoloso e temperature minime di 8°C

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi, con qualche passaggio di nubi ma senza fenomeni associati. La temperatura minima scenderà fino a 8°C, rendendo il risveglio piuttosto fresco, soprattutto nelle zone più esposte e durante le prime ore del mattino. La ventilazione sarà debole e proverrà da Nordest, senza particolari rinforzi. Il quadro resterà stabile anche nelle ore iniziali, con ampie possibilità di schiarite e nessuna precipitazione prevista. Nonostante il periodo autunnale, non si prospettano quindi condizioni particolarmente rigide o situazioni di disagio legate al maltempo.

Nel pomeriggio schiarite e massime fino a 13°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a mantenersi tranquillo, con una nuvolosità generalmente contenuta e ampi spazi di sereno. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere una massima di 13°C, valore che rappresenterà il momento più mite della giornata. Il clima resterà fresco, ma nel complesso gradevole in presenza del sole e in assenza di precipitazioni. I venti saranno deboli e ruoteranno dai quadranti Sudest, mantenendo un’intensità limitata. Anche nelle ore centrali non sono attesi cambiamenti significativi: la stabilità garantita dall’alta pressione continuerà a interessare Udine e gran parte della pianura friulana.

In serata prosegue il tempo asciutto, senza fenomeni in arrivo

Durante la sera il quadro meteorologico non dovrebbe subire variazioni importanti. Il cielo resterà in prevalenza poco nuvoloso e non sono previste piogge sul territorio udinese. Con il progressivo calo del riscaldamento diurno, le temperature tenderanno a diminuire, riportandosi verso valori più freschi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.010 metri, mentre la ventilazione resterà debole. La giornata si concluderà quindi in un contesto di stabilità, senza particolari criticità e senza allerte meteorologiche. Un sabato nel complesso tranquillo, soprattutto se confrontato con la possibile evoluzione del tempo prevista per domenica.

Tendenza meteo Udine

Domenica 22 novembre: possibile arrivo di pioggia debole, con condizioni più instabili rispetto a sabato;

possibile arrivo di pioggia debole, con condizioni più instabili rispetto a sabato; Lunedì 23 novembre: tempo variabile, senza un’indicazione di fenomeni più significativi;

tempo variabile, senza un’indicazione di fenomeni più significativi; Martedì 24 novembre: proseguirà una situazione variabile, con alternanza di nuvole e schiarite.

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