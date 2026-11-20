A Trieste i primi divieti di sosta e fermata con rimozione per la Fiera di San Nicolò scatteranno alle 0.00 di domenica 22 novembre 2026. Riguarderanno tratti di via Battisti, via Gatteri e via Della Croce, oltre alla corsia in salita tra viale Venti Settembre e piazza dei Volontari Giuliani: le vie non saranno interessate per intero.

Il promemoria del Comune sui provvedimenti di viabilità distingue le restrizioni per allestimento e smontaggio da quelle per i rifornimenti durante la manifestazione. La fiera, alla sua 103ª edizione, è prevista dal 28 novembre al 6 dicembre in viale Venti Settembre, fino al civico 41, in largo Don Francesco Bonifacio e in via Giusto Muratti.

Allestimento dal 22 novembre: dove non si può parcheggiare

La prima fase durerà dalle 0.00 del 22 novembre alle 8.00 del 28 novembre. Gli stessi divieti torneranno per lo smontaggio dalle 23.00 del 6 dicembre alle 24.00 del 9 dicembre. I tratti interessati sono:

Via Cesare Battisti: l’intera area di carico e scarico all’incrocio con largo Don Francesco Bonifacio, sul lato dei numeri dispari.

l’intera area di carico e scarico all’incrocio con largo Don Francesco Bonifacio, sul lato dei numeri dispari. Via Giuseppe Lorenzo Gatteri: il tratto tra via Giotto e viale Venti Settembre.

il tratto tra via Giotto e viale Venti Settembre. Via Ireneo Della Croce: entrambi i lati davanti ai civici 9 e 10, vicino alla scalinata verso via Crispi.

entrambi i lati davanti ai civici 9 e 10, vicino alla scalinata verso via Crispi. Viale Venti Settembre e piazza dei Volontari Giuliani: la corsia in salita tra gli edifici al civico 75 del viale e al civico 8 della piazza.

In quest’ultimo tratto restano accessibili i passi carrabili e i percorsi pedonali, compreso quello verso la scalinata. Per i mezzi impegnati nel montaggio e nello smontaggio sono previste deroghe ai divieti di sosta e fermata.

Dal 27 novembre nuovi tratti per i rifornimenti

Dalle 8.00 del 27 novembre alle 23.00 del 6 dicembre si aggiungono divieti di sosta e fermata con rimozione nelle aree destinate anche all’approvvigionamento degli operatori:

Via Ugo Polonio: dal viale verso via Battisti, sul lato dei civici dispari. Sono esclusi gli stalli per motocicli all’incrocio con il viale, circa 10 metri prima del semaforo, i passi carrabili, le aree occupate da cantieri e gli stalli per disabili.

dal viale verso via Battisti, sul lato dei civici dispari. Sono esclusi gli stalli per motocicli all’incrocio con il viale, circa 10 metri prima del semaforo, i passi carrabili, le aree occupate da cantieri e gli stalli per disabili. Via Giosuè Carducci: tra via Crispi e l’isola ecologica, davanti ai civici 18 e 20, sul lato pari.

tra via Crispi e l’isola ecologica, davanti ai civici 18 e 20, sul lato pari. Via Domenico Rossetti: dal viale a via Crispi, sul lato dispari, escluse le zone dei cassonetti e i 20 metri prima dell’incrocio con via Crispi.

dal viale a via Crispi, sul lato dispari, escluse le zone dei cassonetti e i 20 metri prima dell’incrocio con via Crispi. Viale Venti Settembre: metà del rialzo centrale tra via Zovenzoni e piazza dei Volontari Giuliani, fino all’altezza dei civici 9 e 10 della piazza, sul lato dispari. Sono esclusi gli spazi già occupati da dehors, cantieri o stalli per disabili.

metà del rialzo centrale tra via Zovenzoni e piazza dei Volontari Giuliani, fino all’altezza dei civici 9 e 10 della piazza, sul lato dispari. Sono esclusi gli spazi già occupati da dehors, cantieri o stalli per disabili. Tra viale Venti Settembre 75 e piazza dei Volontari Giuliani 8: la corsia in salita, mantenendo accessibili percorsi pedonali e passi carrabili.

Dalle 8.00 del 28 novembre alle 23.00 del 6 dicembre il divieto per i rifornimenti riguarda anche l’area di carico e scarico di via Battisti presso largo Bonifacio e il tratto di via Della Croce davanti ai civici 9 e 10. In questi due punti la restrizione prosegue quindi anche dopo la fine della prima fase di allestimento.

Le deroghe per i mezzi autorizzati

Durante allestimento e smontaggio i mezzi impegnati nei lavori possono transitare in deroga ai divieti vigenti nel tratto di via Gatteri tra via Battisti e il viale e nei tratti indicati della zona a traffico limitato e dell’area pedonale di viale Venti Settembre. La deroga non equivale a un’apertura generale al traffico.

Per le operazioni quotidiane di rifornimento sono previste deroghe alla sosta per i mezzi degli operatori della fiera. La comunicazione comunale pubblicata da Trieste Cafe contempla anche i mezzi di soccorso in emergenza e le forze dell’ordine, escluse le aree fisicamente inaccessibili. Per i mezzi di AcegasApsAmga addetti alla pulizia la deroga è prevista compatibilmente con lo svolgimento della fiera e con la sosta degli operatori.

Al termine della fiera, dalle 23.00 del 6 dicembre riprenderanno i divieti previsti per lo smontaggio, fino alla mezzanotte del 9 dicembre.

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