Il processo a un uomo di 75 anni, accusato di violenza sessuale aggravata su una bambina, si terrà davanti alla Corte d’Assise di Udine. Il Tribunale collegiale ha trasmesso gli atti per competenza e fissato la prima udienza al 23 aprile 2027, secondo il resoconto dell’ANSA sulla decisione del 19 novembre.

I presunti episodi risalgono al 2021 e al 2022. All’epoca, l’uomo frequentava abitualmente la famiglia della bambina, residente nel Medio Friuli.

Il passaggio alla Corte d’Assise

In precedenza il giudice dell’udienza preliminare aveva rinviato l’imputato a giudizio davanti al Tribunale collegiale. Esaminata la contestazione, il collegio ha rilevato che la bambina aveva meno di dieci anni all’epoca dei fatti contestati e ha trasmesso gli atti alla Corte d’Assise per competenza.

Il passaggio individua il giudice chiamato a trattare il processo e non è una decisione sulla colpevolezza. Le accuse dovranno essere esaminate nel dibattimento e l’imputato è presunto innocente fino a un’eventuale condanna definitiva.

La Corte d’Assise è composta da due magistrati e sei giudici popolari, come spiegato nelle informazioni sulla composizione della Corte pubblicate dal Tribunale di Ferrara.

Le parti e la prima udienza

Secondo la ricostruzione dell’ANSA, la bambina ha raccontato ai familiari i presunti episodi a distanza di alcuni anni. Si è costituita parte civile attraverso la madre ed è rappresentata dall’avvocata Barbara Comparetti. L’imputato è difeso dall’avvocato Emanuele Sergo.

Il prossimo appuntamento indicato per il procedimento è la prima udienza davanti alla Corte d’Assise di Udine, fissata per il 23 aprile 2027.

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