POZZUOLO DEL FRIULI – La Regione Friuli Venezia Giulia sosterrà con 119.500 euro il progetto di acquisto e ristrutturazione di un immobile in piazza Julia 22, a Pozzuolo del Friuli, destinato a diventare la Casa dell’Opera. La decisione è stata annunciata dal vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil.

Anzil ha motivato l’intervento richiamando l’identità costruita nel tempo dall’esperienza culturale di Pozzuolo del Friuli, definita una vera e propria Cittadella dell’Opera, e l’obiettivo di assicurarle una sede stabile e una prospettiva di sviluppo. Ha dichiarato: “Con un’iniziativa che presenta una specificità e un valore particolari la Regione punta a dare una sede stabile e una prospettiva di sviluppo a un’esperienza culturale che ha saputo costruire nel tempo una propria identità, tanto da far definire Pozzuolo del Friuli una vera e propria Cittadella dell’Opera”.

La Giunta regionale ha approvato la convenzione con l’associazione OperaPrima Wien Aps, che da anni porta avanti sul territorio un’attività di produzione e promozione musicale e artistica di rilievo.

Anzil ha spiegato: “OperaPrima Wien si distingue per la qualità dell’offerta musicale, per la capacità di realizzare produzioni artistiche curate e originali e per l’impegno nel portare la cultura musicale a un pubblico sempre più ampio. Con la Casa dell’Opera vogliamo contribuire a consolidare questo percorso, offrendo all’associazione uno spazio adeguato per le proprie attività e al territorio un nuovo presidio culturale”. L’intervento consentirà di acquisire e riqualificare l’immobile, trasformandolo in uno spazio dedicato alle attività dell’associazione, alla produzione artistica e alla valorizzazione della musica.

Il vicegovernatore ha concluso: “Un investimento che rafforza la presenza culturale sul territorio e contribuisce a consolidare un progetto capace di coniugare produzione, divulgazione e partecipazione, arricchendo l’offerta culturale regionale”.

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