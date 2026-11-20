Un’attività di tiro di una nave militare nel mare tra Lignano Sabbiadoro e Grado è terminata. Lo comunica l’avviso nautico 655/26 del 19 novembre, attribuito alla Guardia costiera e riprodotto da Meteopro. Il messaggio non precisa però se sia stato modificato un precedente avviso che prevedeva restrizioni in una zona delimitata anche il 20 novembre.

La conclusione dei tiri segnalata dal nuovo messaggio non conferma, da sola, la riapertura dell’area. Prima di accedervi, naviganti e pescatori devono verificare la situazione con la Guardia costiera e attraverso le comunicazioni ufficiali aggiornate.

Le restrizioni previste per il 20 novembre

Il messaggio 647/26 trasmesso via NAVTEX indica esercitazioni di tiro per il 18, 19 e 20 novembre 2026, dalle 7 alle 17 UTC: in Italia, dalle 8 alle 18. Nell’area definita da quattro coordinate prevede il divieto di navigazione, ancoraggio, pesca e attività di superficie o subacquee.

Il divieto descritto nel messaggio riguarda la zona delimitata, non l’intero mare davanti alle due località. Le coordinate indicate sono 45°39,4′ N 013°09,0′ E; 45°39,4′ N 013°16,5′ E; 45°35,2′ N 013°09,0′ E; 45°35,2′ N 013°16,5′ E. L’avviso invita inoltre le navi in transito a prestare attenzione.

Il rapporto tra i due avvisi

L’avviso 655/26 non cita il numero 647/26 e non specifica se le restrizioni previste da quest’ultimo siano revocate o modificate. I due messaggi figurano nell’elenco degli avvisi costieri aggiornato il 20 novembre, ma la loro presenza in elenco non chiarisce il rapporto tra le due comunicazioni.

Chi deve attraversare l’area o svolgervi attività può chiedere alla Guardia costiera quale sia la situazione effettiva e controllare gli avvisi ufficiali e le comunicazioni di bordo prima della partenza.

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