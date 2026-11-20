Il monitoraggio dei mammiferi e lo studio della migrazione degli uccelli sono al centro della serata organizzata dal Parco naturale delle Prealpi Giulie venerdì 20 novembre 2026 a Venzone. L’appuntamento è alle 20.15 a Palazzo Orgnani-Martina, in via Mistruzzi 4; l’ingresso è libero.

L’incontro apre il ciclo di tre serate d’autunno del Parco, dedicate alla biodiversità del territorio. Intitolata «Contare, inanellare, riprendere per conoscere la fauna del Parco», la prima serata ripercorrerà osservazioni e monitoraggi sul campo, con uno spazio dedicato al comportamento dei mammiferi e alla ricerca sugli uccelli migratori.

Sono previsti gli interventi dei faunisti Marco Favalli e Fulvio Genero, di Alessio Mortelliti dell’Università di Trieste e di Dario Cester di A.ST.O.R.E. FVG.

Come si studiano gli animali

Conteggi, fototrappole e inanellamento permettono di raccogliere informazioni su animali che non sempre si lasciano osservare facilmente. Una fototrappola può documentare il passaggio di un mammifero; l’inanellamento scientifico, grazie al riconoscimento di un uccello ritrovato o controllato successivamente, può fornire indicazioni sui suoi spostamenti.

Nel territorio del Parco, un esempio di ricerca è il progetto di monitoraggio dei mammiferi MOM-PG, realizzato dal Parco e dall’Università di Trieste nel 2024 e 2025. Alle fototrappole ha affiancato tubi nido per roditori arboricoli e catture a vivo di piccoli mammiferi, per sviluppare metodi adatti anche alle specie difficili da osservare.

Secondo il Parco, le fototrappole sono state distribuite lungo 104 transetti e hanno registrato 18 specie. I dati raccolti servono a definire protocolli capaci di rilevare le presenze con affidabilità e individuare eventuali cali delle popolazioni nel tempo. Il progetto è un esempio delle ricerche nell’area: il programma non specifica se sarà presentato durante la serata.

Le altre serate a Venzone

La rassegna proseguirà venerdì 27 novembre con un incontro sulla flora e sulla vegetazione del Parco. Venerdì 4 dicembre sarà invece dedicato alla coesistenza con i grandi carnivori attraverso il progetto «Caro Nemico. Conoscersi per coesistere» di Wild Routes.

Entrambi gli incontri successivi sono previsti alle 20.15 a Palazzo Orgnani-Martina, con ingresso libero.

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