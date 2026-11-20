La Marina argentina è interessata ad acquisire fino a tre corvette FCX20 sviluppate da Fincantieri. Il gruppo con sede a Trieste ha comunicato il 19 novembre che l’interesse è stato formalizzato il giorno precedente a Roma, nell’ambito di una lettera di intenti firmata dai ministri della Difesa di Italia e Argentina.

Per Fincantieri si apre una possibilità commerciale, ma non è stata annunciata una commessa. La società non ha indicato il valore dell’operazione né un cantiere per le eventuali costruzioni: allo stato attuale non si possono attribuire nuovi lavori a uno stabilimento del Friuli-Venezia Giulia.

Le corvette e la lettera di intenti

Le unità considerate sono corvette FCX20 in configurazione completa, corredate da un pacchetto di supporto logistico integrato. La prospettiva riguarda quindi le navi e il supporto al loro impiego; il numero indicato è un massimo di tre, non un ordine già definito.

La lettera è stata firmata dai ministri Guido Crosetto e Carlos Alberto Presti. Il governo argentino ha riferito che l’incontro ha riguardato la cooperazione tra le forze armate e i rapporti tra le industrie della difesa dei due Paesi.

Alla firma erano presenti, per Fincantieri, l’amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero e il direttore generale della Divisione Navi Militari Eugenio Santagata. Folgiero ha definito l’interesse argentino una «prospettiva di collaborazione di lungo periodo».

Secondo Fincantieri, l’intesa contempla anche la possibilità di valutare altre collaborazioni nel settore navale, compresa l’eventuale acquisizione di unità già in servizio. È una prospettiva distinta dalle nuove corvette, non l’annuncio di un trasferimento concluso.

Il legame con il Friuli-Venezia Giulia

Il collegamento con il territorio passa dalla sede di Fincantieri a Trieste e dallo stabilimento di Monfalcone. La presenza del gruppo in regione, però, non indica dove verrebbero realizzate le eventuali corvette: l’annuncio non assegna la costruzione a un cantiere e non quantifica ricadute occupazionali.

Finanziamento e prossimi passaggi

Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa argentino a La Nación, restano da approfondire gli aspetti tecnici e operativi e le alternative di finanziamento, in vista di un’eventuale operazione tra governi.

Non sono stati comunicati un valore dell’operazione, un calendario o un luogo di costruzione. I prossimi passaggi dipenderanno dalle valutazioni e da eventuali accordi successivi; solo con maggiori dettagli sarà possibile valutare le condizioni economiche e le ricadute industriali.

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