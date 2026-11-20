Le 500 imprese del Friuli-Venezia Giulia analizzate nel progetto Top 500 hanno raggiunto nel 2025 ricavi complessivi per 55,9 miliardi di euro: il 60,2% ha aumentato il fatturato rispetto all’anno precedente. I dati della Fondazione Nord Est, riportati nel resoconto della presentazione a Pordenone, hanno fatto da base al confronto del 19 novembre 2026 alla Cavallerizza di Udine.

All’incontro, organizzato da PwC Italia e Nord Est Multimedia, imprenditori ed esperti hanno discusso delle prospettive delle aziende regionali tra costi energetici, trasformazioni dei mercati e intelligenza artificiale. La ricerca è stata illustrata da Alice Giacomelli della Fondazione Nord Est, come previsto dal programma degli organizzatori.

Che cosa raccontano i bilanci delle 500 aziende

Il fatturato aggregato di 55,9 miliardi riguarda le imprese comprese nell’analisi, non tutte le attività economiche della regione. La somma dei ricavi descrive la dimensione del gruppo esaminato; la quota del 60,2% indica invece quante aziende del gruppo hanno registrato un aumento.

Sono due informazioni diverse: il risultato complessivo non significa che tutte le imprese siano cresciute, né misura da solo l’andamento dell’intera economia regionale.

Pozzo: dazi selettivi ed energia da affrontare in Europa

Nel confronto a Udine, il presidente di Confindustria Udine Luigino Pozzo ha indicato la manifattura come un punto di forza dell’economia regionale. Parlando di commercio internazionale, ha sostenuto che i dazi possono essere utili per alcuni comparti in difficoltà, come auto ed elettrodomestici, ma non dovrebbero essere applicati in modo generalizzato.

Come riportato nel resoconto del suo intervento, Pozzo ha definito i dazi «un cerotto» e ha chiesto di affrontare il costo dell’energia a livello europeo. Ha inoltre richiamato l’importanza dell’innovazione di prodotto e di processo e della manodopera qualificata, anche per le piccole e medie imprese.

Intelligenza artificiale e rapporto con i clienti

Tra i temi del confronto figuravano l’uso dell’intelligenza artificiale nelle strategie aziendali e il rapporto con i clienti. Nel commercio, Tiziana Arteni ha indicato la tecnologia come supporto alle decisioni, ribadendo la centralità della relazione con la clientela.

Il percorso Top 500 proseguirà nelle prossime settimane: il calendario degli organizzatori prevede una tappa a Venezia il 23 novembre e un appuntamento a Trieste il 3 dicembre 2026.

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