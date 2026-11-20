Le agenzie di viaggio e i tour operator del Friuli-Venezia Giulia potranno chiedere contributi fino a 30.000 euro per impresa per pacchetti turistici, locali commerciali, biglietteria aerea e convenzioni con PromoTurismoFVG. Le domande si apriranno alle 10 del 23 novembre 2026 e si chiuderanno alle 16 del 1° marzo 2027.

La Regione ha annunciato l’approvazione del bando 2026 con decreto del 19 novembre. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico, previa verifica dei requisiti e fino all’esaurimento delle risorse: la presentazione non equivale alla concessione del contributo.

Chi può partecipare

La misura riguarda le agenzie di viaggio e i tour operator iscritti, alla data della domanda, al Registro delle imprese con un codice ATECO riconducibile all’attività. I contributi sono concessi in regime de minimis.

La scheda regionale su requisiti, spese e domanda contiene però due formulazioni diverse sul requisito territoriale: nella sezione dedicata ai beneficiari parla di sede legale o operativa attiva in regione, mentre nella presentazione indica sede legale e operativa in Friuli-Venezia Giulia.

Le quattro voci finanziabili

Il limite di 30.000 euro è la somma dei massimali delle quattro linee e non è riconosciuto automaticamente a ogni impresa:

Pacchetti turistici: fino a 23.000 euro per organizzazione e vendita. Tra le spese rientrano promozione, consulenze, forniture, noleggio di attrezzature e trasporti turistici nel territorio regionale.

fino a 23.000 euro per organizzazione e vendita. Tra le spese rientrano promozione, consulenze, forniture, noleggio di attrezzature e trasporti turistici nel territorio regionale. Immobili commerciali: contributo pari al 20% del canone annuo di locazione, leasing o concessione, fino a 5.500 euro.

contributo pari al 20% del canone annuo di locazione, leasing o concessione, fino a 5.500 euro. Biglietti aerei: 10 euro per ogni biglietto emesso nel 2026 da o per Trieste Airport, fino a 1.000 euro.

10 euro per ogni biglietto emesso nel 2026 da o per Trieste Airport, fino a 1.000 euro. Convenzioni con PromoTurismoFVG: fino a 500 euro per le spese collegate.

Per i pacchetti turistici e le convenzioni la scheda indica spese quietanzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Per i locali considera le spese dello stesso anno documentate da fattura o ricevuta fiscale, anche se pagate successivamente entro i termini di rendicontazione. L’IVA è ammissibile solo se rimane a carico del beneficiario.

Come inviare la domanda

L’istanza va presentata al CATT FVG esclusivamente tramite il sistema IOL – Istanze On Line, accessibile dalla pagina regionale. Per entrare servono SPID, CNS, CRS o CIE del legale rappresentante oppure del direttore tecnico. Ogni impresa può presentare una sola domanda per anno solare.

Tra gli allegati figurano la dichiarazione relativa agli aiuti in regime de minimis e il quadro riassuntivo della spesa. Gli altri documenti dipendono dalla linea richiesta: per esempio, relazione e fatture per i pacchetti turistici, contratto per i locali, numero presunto dei biglietti oppure convenzione e relazione per le iniziative con PromoTurismoFVG.

Concessione e rendicontazione

Secondo la scheda regionale, il CATT FVG dispone la concessione entro 90 giorni dalla scadenza delle domande, determinando le spese ammissibili e l’importo riconosciuto. Il provvedimento viene pubblicato e comunicato al beneficiario tramite PEC.

La stessa scheda indica che la rendicontazione della spesa va presentata al CATT FVG esclusivamente via PEC entro il 31 marzo dell’anno successivo alla concessione. La liquidazione segue la verifica della documentazione e dei presupposti previsti.

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