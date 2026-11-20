Le imprese di autotrasporto ammesse, comprese quelle del Friuli-Venezia Giulia, possono presentare dal 19 novembre alle 23:59 del 30 novembre 2026 la domanda per il credito d’imposta sulla maggiore spesa per il gasolio acquistato dal 1° settembre al 5 ottobre. Il ristoro può arrivare al 70% dell’aumento rispetto al prezzo medio di febbraio, non dell’intera spesa per il carburante.

La finestra e le istruzioni sono indicate nell’avviso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La misura è nazionale e riguarda anche le aziende regionali che rispettano i requisiti previsti per attività, veicoli e acquisti.

Chi può chiedere il credito

Possono accedere le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività di trasporto ammesse dalla normativa, tra cui l’autotrasporto di merci per conto terzi, i servizi di trasporto persone previsti dalla legge e il noleggio di autobus con conducente. Il decreto direttoriale del 16 novembre richiama il requisito dell’attività principale di trasporto su strada.

Il carburante deve essere destinato a veicoli Euro V o Euro VI in uso di terzi: per le merci, mezzi di categoria N con massa complessiva a pieno carico di almeno 7,5 tonnellate; per le persone, autobus di categoria M2 o M3. È escluso il trasporto merci in conto proprio.

La piattaforma ammette le imprese iscritte al Registro elettronico nazionale, il REN, con posizione attiva nel periodo interessato. Le imprese straniere con stabile organizzazione in Italia non iscritte al REN possono chiedere un’autorizzazione all’accesso attraverso l’assistenza Sogei.

Il decreto esclude, in generale, le imprese già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026. Prevede una deroga per micro e piccole imprese a determinate condizioni, tra cui l’assenza di procedure concorsuali per insolvenza e di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Come presentare la domanda e quali dati preparare

L’istanza va inviata esclusivamente tramite la piattaforma dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli indicata nell’avviso ministeriale. Il primo accesso spetta al titolare della ditta individuale o al legale rappresentante, con SPID o CIE; dopo l’autorizzazione possono essere indicati altri incaricati. Chi era già registrato per la precedente finestra relativa a marzo-agosto non deve ripetere la registrazione.

Le imprese devono indicare i litri acquistati per i veicoli ammessi, selezionare le targhe proposte dal sistema o aggiungere quelle mancanti e allegare il file fatture in formato .xlsx, usando il modello disponibile sulla piattaforma e allegato al decreto. Il file richiede, fra l’altro, i riferimenti delle fatture, gli importi al netto dell’IVA, la quota relativa al carburante ammissibile e il Paese di emissione. Non deve contenere formule.

Dopo l’invio, alla domanda viene assegnato un codice identificativo. Se un’impresa non ancora registrata non compare nell’elenco della piattaforma, la registrazione può richiedere verifiche dell’ufficio: il ministero invita a effettuare un nuovo accesso dopo un paio di giorni.

Per problemi di accesso, comprese le richieste delle imprese straniere non iscritte al REN e i casi in cui il rappresentante straniero non possa ottenere SPID o CIE, è indicato l’indirizzo assistenza-creditogasolio@sogei.it.

Come si calcola e si utilizza il ristoro

Il confronto riguarda la spesa sostenuta per i litri ammissibili e quella che sarebbe stata necessaria per acquistare gli stessi litri al prezzo medio di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell’ambiente. Sul maggiore costo così determinato si applica la percentuale massima del 70%.

La dotazione per questo periodo è di 60 milioni di euro. Se le risorse non bastano, il decreto prevede la riduzione proporzionale degli importi spettanti: la presentazione della domanda non equivale quindi al riconoscimento automatico del massimo.

Il credito può essere cumulato con altre agevolazioni sugli stessi costi, senza superare la spesa sostenuta. Per gli aiuti concessi nell’ambito dello stesso quadro temporaneo europeo, il totale non può superare il 70% della maggiore spesa.

Il decreto prevede la concessione dell’aiuto nel rispetto della decisione europea sulla modifica della misura notificata il 13 novembre 2026. Dopo le verifiche e i decreti di concessione, il credito riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 telematico, entro il 31 dicembre 2027.

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