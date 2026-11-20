Il Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento discuterà il 28 novembre 2026 l’avvio dell’iter per un nuovo referendum sul passaggio dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia. La data è stata indicata il 19 novembre dai consiglieri regionali veneti Riccardo Szumski e Davide Lovat, di Resistere Veneto, in una dichiarazione diffusa dal Consiglio regionale del Veneto.

La discussione riguarderebbe la richiesta di avviare il percorso, non una decisione già presa sul cambio di regione. Il referendum non è stato ancora indetto e non c’è una data fissata per il voto. San Michele, comune veneziano che comprende Bibione, rimane in Veneto.

La richiesta al Comune e le risorse per i territori di confine

Secondo Szumski e Lovat, le forze locali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno chiesto al sindaco di portare la questione in Consiglio. I due consiglieri sostengono che, per affrontare le difficoltà dei territori veneti di confine, non bastino modifiche statutarie.

Tra le proposte avanzate da Resistere Veneto figurano cinque milioni di euro regionali come punto di partenza e un fondo statale speciale, stabile e pluriennale. Si tratta di richieste politiche, non di finanziamenti già assegnati. I consiglieri ricordano anche un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale che impegna la Giunta a individuare risorse adeguate.

Il confronto in Friuli-Venezia Giulia

Il possibile passaggio di Comuni veneti confinanti è stato discusso anche dalla quinta commissione del Consiglio regionale del FVG. Il 22 ottobre, dopo le audizioni dei rappresentanti dei territori interessati, nel confronto tra i consiglieri sono emerse aperture e perplessità, insieme ai richiami alla complessità del percorso istituzionale.

Il precedente del 2005: i sì non bastarono

San Michele aveva già votato il 29 e 30 maggio 2005. Come ricostruisce un’ordinanza della Corte costituzionale, i favorevoli furono 4.844 su 10.892 elettori iscritti. L’Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione dichiarò respinta la proposta perché i sì non raggiunsero la maggioranza degli iscritti.

Per l’approvazione sarebbero serviti almeno 5.447 voti favorevoli. Il requisito riguardava dunque i sì rispetto agli iscritti, non soltanto il confronto tra favorevoli e contrari.

Che cosa serve per cambiare regione

Il percorso non si esaurirebbe con un eventuale via libera del Consiglio comunale. L’articolo 132 della Costituzione prevede l’approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate mediante referendum e una legge della Repubblica, dopo aver sentito i Consigli regionali.

Il prossimo passaggio indicato dai due consiglieri veneti è la discussione del 28 novembre. In quella sede il Comune potrebbe decidere se avviare la richiesta referendaria: il trasferimento del territorio non sarebbe immediato.

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