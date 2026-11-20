TRIESTE – Il 20 novembre 2026 a Trieste si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice della Direzione marittima Fvg e della Capitaneria di porto di Trieste, con il passaggio tra i comandanti Luciano Del Prete e Francesco Cimmino. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, in rappresentanza del governatore Fedriga. Erano presenti numerose autorità militari e civili, tra cui il sindaco Roberto Dipiazza.

Nel suo intervento, Roberti ha ringraziato il comandante uscente per il lavoro svolto e augurato buon lavoro al successore: “La cerimonia odierna è l’occasione per ringraziare il comandante Del Prete per l’attività svolta in questi quattro anni e per augurare buon lavoro al comandante entrante Cimmino, in una Direzione marittima che è strategica per il Friuli Venezia Giulia e la città di Trieste. Qui, infatti, l’attività portuale sta assumendo un ruolo sempre più importante, con l’intersezione tra i movimenti del porto, delle navi mercantili e delle crociere, oltre alle tante attività sportive che si svolgono sul mare”.

Roberti ha aggiunto: “Avere un partner strategico come la Capitaneria di porto che, assieme a tutte le altre istituzioni, lavora per rendere sempre più agevoli i traffici marittimi, è una risorsa che sostiene la crescita del nostro territorio”, e ha ricordato l’attenzione rivolta al porto triestino per le nuove rotte previste all’interno del corridoio Indo-mediorientale (Imec).

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