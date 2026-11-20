Il Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia ha espresso parere favorevole unanime a due regolamenti regionali sui contributi al commercio di prossimità e al turismo. I testi saranno esaminati dalla II Commissione consiliare il 26 novembre 2026, alle 10. Il parere delle autonomie non equivale all’approvazione definitiva e non apre, di per sé, nuove domande di contributo.

Le proposte, come riferisce la Regione nel comunicato sul parere del 19 novembre, attuano il Codice regionale del commercio e del turismo e definiscono criteri e modalità per sostenere i due settori. L’assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, ha indicato tra gli obiettivi la semplificazione e il sostegno alle attività locali, anche nei piccoli centri.

Negozi di vicinato: il ruolo dei Comuni e gli aiuti previsti

La proposta sul commercio riconosce ai Comuni un ruolo nella delimitazione dei centri storici e nell’individuazione delle zone di indebolimento commerciale. Queste ultime possono comprendere frazioni, località e borgate oppure, nei Comuni più popolosi, singoli quartieri o tratti di vie commerciali.

La Giunta aveva già definito in aprile i criteri per individuare le aree a indebolimento commerciale. Secondo la Regione, i Comuni hanno espresso apprezzamento per il sostegno alle piccole attività con una funzione sociale, per l’attenzione al subentro generazionale e per la collaborazione nella stesura delle norme.

Nei centri storici sono previsti contributi per avviare esercizi di vicinato, anche attraverso il passaggio generazionale della proprietà. Tra le spese indicate dalla Regione figurano utenze, retribuzioni, affitti, servizi professionali, assicurazioni e attività di promozione.

Nelle zone di indebolimento commerciale la proposta comprende contributi sugli interessi dei finanziamenti per nuove attività, anche in caso di passaggio generazionale; contributi fino al 50% per tributi locali come Ilia, Tari e Canone unico patrimoniale; riduzioni dei canoni di locazione per un massimo di due anni; e sostegni alle spese di gestione.

Nei Comuni fino a 5.000 abitanti, gli esercizi di vicinato potrebbero accedere alle misure indipendentemente dalla posizione nel territorio comunale. La Regione indica un contributo massimo di 30.000 euro per anno, con coperture dal 50% al 60% a seconda della misura. Importi e condizioni restano da leggere nei testi definitivi.

Turismo: dieci linee di sostegno e progetti triennali

La proposta per il turismo, adottata preliminarmente dalla Giunta il 13 novembre, prevede dieci linee contributive per strutture ricettive, impianti complementari, percorsi all’aperto, siti Unesco, promozione, eventi e Pro Loco. Secondo Bini, il nuovo testo riunisce disposizioni prima distribuite in 11 regolamenti.

Tra le novità illustrate dall’assessore figurano un maggiore coinvolgimento dei privati negli alberghi diffusi e progetti triennali per i contributi agli enti pubblici locali destinati a strutture complementari al turismo, come piscine e piste ciclabili. Sono previste anche linee dedicate alle Pro Loco e ai Comuni Unesco di Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova.

Il passaggio in commissione e le domande

La convocazione della II Commissione prevede due pareri: il primo sulla deliberazione preliminare della Giunta del 30 ottobre relativa al commercio, il secondo su quella del 13 novembre relativa al turismo. Anche questo passaggio è distinto dall’approvazione definitiva dei regolamenti.

Per negozi e operatori turistici, requisiti e modalità di accesso alle nuove misure dipenderanno dai testi definitivi e dagli eventuali avvisi. Per i due regolamenti non sono ancora indicati termini di apertura delle domande.

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