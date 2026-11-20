Il corteo regionale dello sciopero generale Cgil ha attraversato il centro di Trieste nella mattinata di venerdì 20 novembre 2026, concludendosi in piazza Verdi. Alla manifestazione hanno partecipato migliaia di persone, tra lavoratori e studenti.

La cronaca dell’arrivo del corteo di Trieste Cafe riporta una stima di circa 5.000 partecipanti. La marcia è partita da via Giulia, all’altezza del Giardino pubblico, ed è stata aperta dagli studenti.

Le richieste di sindacato e studenti

La manifestazione triestina si inserisce nello sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil. Nel programma della mobilitazione regionale, il sindacato chiede salari e pensioni più alti, lavoro sicuro e meno precario, maggiore equità fiscale e interventi contro il caro vita. Tra le richieste figurano anche la tutela della sanità pubblica, il diritto allo studio, l’accesso alla casa e politiche di pace anziché di riarmo.

Ai temi sindacali si sono affiancate le rivendicazioni degli studenti. Sui cartelli comparivano richiami alla scuola, alla ricerca, alla precarietà e alla contrarietà alle spese militari.

Durante la mobilitazione, Mafalda Ferletti della Cgil ha contestato la legge di bilancio e chiesto un fisco progressivo. «Noi vogliamo prima di tutto un fisco giusto», ha dichiarato in un intervento raccolto da Trieste Cafe.

Il programma annunciato per piazza Verdi prevedeva interventi di lavoratori e studenti, seguiti da un’assemblea aperta agli studenti delle superiori e dell’università.

Autobus: deviazioni e fasce di garanzia

Per il passaggio della manifestazione, Trieste Trasporti aveva annunciato limitazioni e deviazioni temporanee sulle linee interessate dal percorso. Si trattava di modifiche legate al corteo, distinte dai possibili effetti delle adesioni allo sciopero sul servizio.

Per la giornata del 20 novembre, negli avvisi di Trieste Trasporti sono indicate le fasce di garanzia 6–9 e 13–16. Fuori da questi orari le corse possono risentire delle adesioni, senza essere automaticamente cancellate. Per eventuali aggiornamenti sul servizio restano disponibili gli avvisi dell’azienda.

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