Un giovane residente in provincia di Udine è stato denunciato per ricettazione nell’indagine su un’auto rubata a Lignano Sabbiadoro e poi ritrovata a Udine. La vettura è stata restituita al proprietario; i carabinieri proseguono gli accertamenti per identificare le altre persone che avrebbero partecipato alla vicenda.

Il furto risale a settembre 2026. Come riferisce la ricostruzione di Studio Nord News, i militari della stazione di Lignano hanno denunciato il giovane in stato di libertà e lo hanno segnalato alla Procura.

Il ritrovamento dell’auto e le indagini

L’automobile era parcheggiata lungo una strada di Lignano quando è stata sottratta. Secondo la ricostruzione degli investigatori, a portarla via sarebbe stato un gruppo di giovani.

Qualche tempo dopo la vettura è stata trovata abbandonata a Udine dai carabinieri della stazione di Udine Est, che l’hanno riconsegnata al proprietario.

Gli accertamenti dei militari di Lignano, basati anche sulle immagini della videosorveglianza comunale e su successivi riscontri, hanno consentito di ricostruire gli spostamenti e risalire all’identità di uno dei presunti coinvolti.

La denuncia riguarda l’ipotesi di ricettazione e non equivale a una condanna. Le indagini proseguono per individuare le altre persone che avrebbero preso parte al furto.

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