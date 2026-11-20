La posa della prima pietra del nuovo casello di San Stino di Livenza ha segnato il 19 novembre 2026 l’avvio ufficiale dei lavori per la terza corsia dell’A4 tra San Donà di Piave e Portogruaro. Il progetto riguarda circa 25 chilometri di autostrada sulla direttrice tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia e ha un quadro economico di 870 milioni di euro.

Secondo il comunicato di Autostrade Alto Adriatico sull’avvio del cantiere, l’opera entrerà in esercizio nell’arco di cinque anni. La prima pietra non coincide dunque con la disponibilità della nuova corsia: il completamento è previsto nel 2031.

Il nuovo casello e le opere lungo il tracciato

Il primo intervento riguarda il casello di San Stino di Livenza, che sarà ricostruito circa 1,9 chilometri più a est dell’attuale, tra i comuni di San Stino e Annone Veneto. Il progetto prevede tre porte di ingresso e cinque di uscita. Lo spostamento punta ad allontanare dal centro abitato il traffico diretto al casello e a consentire l’innalzamento dell’attraversamento del Livenza.

L’intervento comprende la ricostruzione di nove ponti, tra cui quelli sui fiumi Malgher e Livenza, dodici sottopassi, oltre 50 attraversamenti idraulici e tre cavalcavia. Saranno inoltre adeguate le rampe dello svincolo di Cessalto.

La progettazione esecutiva e i lavori sono stati affidati al consorzio Eteria, che comprende Vianini Lavori, Itinera e I.CO.P., impresa con sede a Basiliano, in provincia di Udine. Il contratto è stato firmato il 6 agosto 2025.

Come cambierà la circolazione durante i lavori

Il programma prevede di mantenere aperte due corsie ristrette per senso di marcia. L’avvio dal casello non significa che l’intero tracciato sia già interessato dall’allargamento: la concessionaria aveva indicato l’inizio del 2027 per l’ampliamento della carreggiata.

I primi restringimenti per l’allestimento del cantiere sono previsti dal secondo trimestre del 2027, con lavorazioni che procederanno da San Donà verso Portogruaro.

Palmanova-Villesse resta un intervento separato

Una volta concluso il tratto veneto, la terza corsia sarà continua tra Quarto d’Altino e Palmanova, per circa 83 chilometri. Resterebbe da realizzare l’intervento tra il nodo di Palmanova e Villesse, in Friuli-Venezia Giulia: è distinto dal progetto San Donà-Portogruaro e non rientra nel relativo quadro economico di 870 milioni.

Il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco, ha spiegato che evitare due cantieri contemporanei serve a limitare le ripercussioni sul traffico e sugli incassi che finanziano le opere. Secondo il cronoprogramma riportato per la tratta friulana, i lavori partirebbero nel 2032, dopo la prevista conclusione di quelli veneti: è una previsione di avvio, non una data di apertura al traffico.

Il piano degli investimenti e i pedaggi

Nell’aggiornamento del piano economico-finanziario della concessionaria, sul quale il CIPESS ha espresso parere, gli investimenti programmati per il 2025-2029 ammontano a 1.888 milioni di euro, destinati in prevalenza alla terza corsia dell’A4. Il piano non prevede aumenti tariffari a carico degli utenti nello stesso periodo.

Il prossimo passaggio per il progetto veneto è la realizzazione del nuovo casello, seguita dall’ampliamento della carreggiata. Per Palmanova-Villesse restano da definire i passaggi successivi e da confermare il calendario dei lavori.

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