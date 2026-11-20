TRIESTE – Sono 2.583 i progetti finanziati dal Programma Fesr 2021-2027 in Friuli-Venezia Giulia, con una disponibilità complessiva di 589 milioni di euro tra fondi europei e regionali. I risultati della programmazione sono stati presentati alla nona riunione del Comitato di sorveglianza, svolta il 20 novembre 2026.

A margine dell’incontro, tenuto all’Urban Center con la partecipazione di Joanna Olechnowicz, rappresentante della Commissione europea per il Programma del Friuli Venezia Giulia, l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha affermato: “La capacità di trasformare le risorse europee in opportunità concrete per il territorio è un indicatore importante dell’efficacia della nostra programmazione. Il Friuli Venezia Giulia sta procedendo con un’attuazione significativa del Programma Fesr 2021-2027, avendo già finanziato oltre 2.500 progetti e centrato pienamente i target di spesa previsti per il 2025 e il 2026. Un risultato che conferma l’impegno della Regione nel sostenere gli investimenti delle imprese, l’innovazione e lo sviluppo del sistema economico regionale”.

Programma Fesr: 456 milioni attivati e 120 milioni di spesa certificata

Durante la riunione è stato esaminato l’avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Programma. Sono state approvate 59 delle 86 procedure di attivazione previste. Alla dotazione di 365 milioni di euro si aggiungono circa 224 milioni di risorse del Piano aggiuntivo regionale (Par), per una disponibilità complessiva di 589 milioni. Le risorse attivate ammontano a 456 milioni di euro, gli impegni a 245 milioni e i pagamenti effettuati dai beneficiari a 149 milioni.

A fronte di 4.326 domande presentate, sono stati finanziati 2.583 progetti, per un contributo complessivamente approvato di 371 milioni di euro. Di questi interventi, 1.517 sono già conclusi e 1.066 sono in corso. La spesa certificata ha raggiunto 120 milioni di euro: il Programma ha così centrato pienamente i target annuali fissati dalla normativa europea per il 2025 e il 2026. Le stime attuali indicano inoltre la possibilità di raggiungere con un adeguato margine di certezza anche l’obiettivo previsto per il 2027.

Fesr, 49,2 milioni per ricerca e innovazione e 16,55 per il social housing

La riunione ha affrontato anche le due nuove priorità introdotte con la revisione di medio termine del Programma: Step e social housing. La priorità Step, rivolta a ricerca, innovazione, competitività e digitalizzazione, mette a disposizione 49,2 milioni di euro per progetti di ricerca e innovazione e per investimenti produttivi delle imprese, anche in collaborazione con gli organismi di ricerca. Gli interventi riguarderanno in particolare le tecnologie digitali e deep tech, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie. I bandi sono previsti nel primo quadrimestre del 2027.

Per il social housing sono stati allocati 16,55 milioni di euro, destinati a promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, migliorando la qualità, l’efficienza energetica e la resilienza del patrimonio abitativo. La relativa procedura è prevista entro la fine del 2026.

Programmazione europea 2028-2034, la Regione chiede un ruolo attivo

Il Comitato ha preso atto che tutte le condizioni abilitanti richieste dall’Unione europea per utilizzare i fondi della politica di coesione risultano soddisfatte per il Programma regionale. È stato inoltre fatto il punto sui negoziati e sulle prospettive della programmazione europea 2028-2034. Al centro del confronto, la richiesta di garantire alle Regioni un ruolo attivo nella definizione e nella gestione dei programmi e delle risorse europee, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e vicinanza ai territori. La Regione Friuli Venezia Giulia, insieme alle altre Regioni italiane, sostiene l’importanza di mantenere un modello di programmazione che valorizzi le specificità territoriali e risponda ai fabbisogni delle comunità e dei sistemi produttivi locali, evitando un’eccessiva centralizzazione.

“Guardando al prossimo ciclo di programmazione 2028-2034 – ha concluso Zilli – sarà fondamentale che venga riconosciuto e preservato il ruolo delle Regioni nella gestione e nella programmazione delle risorse europee. Sono infatti le istituzioni più vicine ai territori a conoscerne le esigenze, le potenzialità e le priorità di sviluppo. La politica di coesione deve continuare a essere uno strumento capace di rispondere concretamente ai fabbisogni delle comunità e dei sistemi produttivi locali, valorizzando le specificità territoriali e il principio di sussidiarietà”.

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