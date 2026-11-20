Il Centro per l’impiego di Gemona del Friuli si trasferirà da lunedì 23 novembre 2026 a Palazzo Fantoni, in via Caneva 2. Lo ha annunciato la Regione Friuli Venezia Giulia con un avviso pubblicato il 19 novembre: da quella data chi deve recarsi al Centro dovrà fare riferimento al nuovo indirizzo.

Recapiti e orari

L’avviso comunica il trasferimento, ma non precisa gli orari della nuova sede, le modalità di accesso o eventuali variazioni dei recapiti. La pagina regionale dei Centri per l’impiego, aggiornata al 16 novembre, riporta ancora per Gemona la sede di via Santa Lucia 25. Indica il numero 0432 207702 e l’indirizzo cpi.gemona@regione.fvg.it.

La stessa pagina riporta per i Centri regionali un orario generale dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Prima di un appuntamento è opportuno contattare il Centro per confermare orario e modalità di accesso nella nuova sede.

Il territorio servito e la nuova sede

Secondo l’elenco regionale, il Centro di Gemona è competente per Artegna, Bordano, Buja, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis e Venzone. Il cambio di indirizzo interessa quindi anche chi si rivolge allo sportello dagli altri Comuni del territorio.

Palazzo Fantoni è l’ex sede della Banca Popolare di Gemona e ospita il corso di laurea in Scienze motorie dell’Università di Udine. Il trasferimento del Centro per l’impiego nell’edificio era già previsto nel progetto di recupero, come indicato dall’Università.

Per gli accessi dal 23 novembre, il riferimento annunciato dalla Regione è via Caneva 2; per informazioni su un appuntamento già fissato resta utile contattare il Centro prima di spostarsi.

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