È stata pubblicata la settima graduatoria generale modificata per gli alloggi ATER di Porcia, relativa al bando n. 31/2024. L’aggiornamento permette a chi ha presentato domanda di controllare la propria posizione, ma non comporta automaticamente l’assegnazione di una casa.

La pubblicazione è datata 19 novembre 2026, come riferisce la notizia dell’aggiornamento della graduatoria e come risulta dall’elenco regionale delle graduatorie ATER Pordenone. Il bando di riferimento è stato emanato il 17 aprile 2024.

Dove controllare la graduatoria

La Regione Friuli Venezia Giulia dedica una scheda alla graduatoria modificata di Porcia, nella sezione ATER Pordenone. La scheda indica il documento da consultare.

Per individuare la propria pratica occorre fare riferimento ai dati identificativi richiesti nella graduatoria. In caso di dubbi sulla posizione o sulla domanda, è possibile rivolgersi ad ATER Pordenone attraverso i suoi canali istituzionali.

Cosa significa l’aggiornamento

La graduatoria modificata aggiorna l’elenco relativo a una procedura già avviata: non è un nuovo bando e la sua pubblicazione non indica, da sola, né la disponibilità immediata di un appartamento né una data di consegna. Per chi è in attesa, il passo successivo è controllare il documento e seguire le comunicazioni di ATER sulla propria pratica.

La Regione precisa che i dati pubblicati nella sezione bandi e graduatorie sono uno strumento di consultazione documentale privo di valore giuridico.

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