Un bando da 8 milioni di euro per rilanciare la filiera dell’elettrodomestico e sostenere le imprese dell’indotto della crisi Electrolux: la Regione finanzia progetti di innovazione, riconversione produttiva e competitività, con vincoli a tutela dell’occupazione. La misura strutturale è stata approvata dalla Giunta il 20 novembre 2026.

«La Regione Friuli Venezia Giulia mette in campo 8 milioni di euro per sostenere e rilanciare la Filiera del Bianco, dando una risposta concreta alla crisi che ha coinvolto Electrolux e alle difficoltà che interessano l’intero comparto dell’elettrodomestico e della sua componentistica. Il nuovo bando regionale punta a rafforzare il tessuto produttivo locale, accompagnando le imprese in percorsi di innovazione, riconversione e ristrutturazione, con l’obiettivo di preservare la competitività industriale e tutelare i livelli occupazionali»

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, illustrando il provvedimento approvato dalla Giunta il 20 novembre.

«Non vogliamo limitarci a intervenire sulle emergenze, ma accompagnare le imprese in un percorso di trasformazione che consenta loro di innovare, diversificare le produzioni e rafforzare la propria presenza sul mercato. La nostra priorità è mantenere in regione un patrimonio industriale fatto di competenze, professionalità, know-how e posti di lavoro» ha ribadito Bini.

«Abbiamo voluto costruire una misura che guardi al futuro del comparto – prosegue Bini -. Non si tratta soltanto di sostenere gli investimenti, ma di favorire un’evoluzione del sistema produttivo verso modelli più innovativi, efficienti e sostenibili. Vogliamo aiutare le imprese a cogliere nuove opportunità di mercato, ridurre la dipendenza da singole produzioni e rafforzare le capacità di competere in uno scenario internazionale sempre più complesso»

Chi può accedere al bando per la filiera del bianco

La misura è destinata alle imprese che operano nella Filiera del Bianco e hanno sede legale o un’unità locale operativa in Friuli-Venezia Giulia. L’accesso è riservato alle attività individuate da specifici codici Ateco, tra cui la lavorazione delle materie plastiche e dei metalli, la componentistica elettronica, la produzione di motori e apparecchiature elettriche, gli elettrodomestici e i relativi sistemi e componenti. Almeno il 30 per cento del fatturato complessivo deve derivare da attività di fornitura, subfornitura, distribuzione o servizi di supporto alla filiera. Possono partecipare anche imprese di nuova costituzione.

Tre tipi di intervento: tecnologia, riconversione e innovazione

Sono finanziabili tre tipologie di intervento. La trasformazione aziendale comprende ammodernamento tecnologico, digitalizzazione, integrazione dei processi gestionali e logistici ed efficientamento energetico e nell’utilizzo delle materie prime. La trasformazione produttiva può consistere nella riconversione o ristrutturazione di unità produttive esistenti, anche con ampliamenti della capacità produttiva o acquisizione di attivi di stabilimenti chiusi. È finanziabile inoltre l’innovazione di processo e organizzativa.

La spesa ammissibile per ciascun progetto non può essere inferiore a 300mila euro. Per gli interventi di trasformazione produttiva e di innovazione di processo e organizzativa, il contributo massimo è di un milione di euro. Per la trasformazione aziendale valgono invece i massimali previsti dalla disciplina europea sugli aiuti de minimis. Sono ammesse anche proposte integrate: in questo caso il limite di un milione di euro si applica all’intero progetto.

Il contributo impone di mantenere o aumentare l’occupazione

Le imprese beneficiarie dovranno mantenere o incrementare i livelli occupazionali esistenti al momento della domanda. Il dato sarà calcolato sulla base della media delle unità lavorative annue dell’anno solare precedente. L’impegno dovrà essere rispettato durante la realizzazione dell’intervento e per i tre anni successivi all’erogazione del saldo del contributo.

Le domande potranno essere presentate dal 15 dicembre 2026 al 15 marzo 2027. Gli interventi finanziati dovranno essere completati entro 12 mesi dalla concessione del contributo.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook