Le aree chiuse per precauzione nel vecchio ospedale di Pordenone sono state riaperte dopo l’allagamento causato dalla rottura di una tubazione dell’acqua calda. Sono tornati in funzione anche gli ascensori e il montacarichi fermati durante l’intervento, secondo la ricostruzione del Messaggero Veneto pubblicata il 20 novembre.

Il guasto è avvenuto la sera di giovedì 19 novembre 2026, al sesto piano del padiglione A. Tra gli spazi temporaneamente interdetti c’erano alcune sale operatorie, che al momento dell’allagamento non erano in attività. Secondo la stessa ricostruzione, l’episodio non ha causato disservizi o disagi ai pazienti.

La perdita e l’intervento

L’acqua fuoriuscita dalla condotta ha raggiunto i controsoffitti del quinto piano e i vani degli ascensori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone; alcune zone del quinto e del sesto piano sono state isolate e gli impianti di sollevamento interessati sono stati fermati.

I tecnici dell’azienda sanitaria hanno individuato e riparato la tubazione danneggiata. Dopo la messa in sicurezza e un ulteriore controllo dei vigili del fuoco, gli spazi sono stati riaperti d’intesa con i responsabili della struttura.

I servizi tra vecchio e nuovo ospedale

L’episodio riguarda il vecchio edificio, mentre è in corso il trasferimento dei servizi nel nuovo ospedale. In un avviso del 5 novembre sui trasferimenti ambulatoriali, ASFO indicava che l’urodinamica sarebbe rimasta temporaneamente nel padiglione A, al terzo piano. L’avviso precede l’allagamento e non aggiorna sullo stato del servizio dopo il guasto.

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