TRIESTE – Il fine settimana si apre con condizioni meteorologiche nel complesso favorevoli a Trieste, dove per domani, sabato 21 novembre, è attesa una giornata prevalentemente poco nuvolosa. Qualche nube in più potrà interessare il cielo durante le prime ore del mattino, ma nel corso della giornata sono previste schiarite e non sono attese precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra una minima di 10°C e una massima di 14°C, mentre i venti si manterranno deboli, inizialmente da Sudest e successivamente da Ovest-Nordovest. Anche le condizioni del mare saranno tranquille, con mare poco mosso. Non risultano allerte meteo attive sul territorio.

Al mattino qualche nube e temperature minime intorno ai 10°C

La giornata inizierà con una presenza di nubi sparse, che potranno rendere il cielo temporaneamente più grigio rispetto alle ore successive. Non si tratterà tuttavia di una situazione perturbata: le condizioni resteranno stabili e non sono previste piogge. La temperatura minima si attesterà intorno ai 10°C, mantenendo un clima piuttosto fresco ma non particolarmente rigido. I venti saranno deboli e proverranno da Sudest, con intensità contenuta. Anche sul mare non si prevedono particolari cambiamenti, con una situazione caratterizzata da moto ondoso limitato.

Nel pomeriggio più schiarite e temperature fino a 14°C

Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà a lasciare maggiore spazio alle schiarite, favorendo condizioni di cielo poco nuvoloso. Il pomeriggio sarà la fase più mite della giornata, con la temperatura massima prevista di 14°C. La ventilazione cambierà direzione rispetto al mattino, disponendosi dai quadranti Ovest-Nordovest, ma resterà debole e non dovrebbe incidere in modo significativo sulla percezione del tempo. Il quadro atmosferico continuerà a essere stabile, senza fenomeni precipitativi. Anche il mare si manterrà poco mosso, confermando condizioni generalmente tranquille lungo la costa.

In serata tempo stabile e nessuna pioggia in arrivo

La situazione resterà sostanzialmente invariata anche durante la sera. Dopo le schiarite pomeridiane, il cielo si manterrà in prevalenza poco nuvoloso e non sono attese precipitazioni sul capoluogo giuliano. Le temperature tenderanno naturalmente a diminuire con il venir meno del riscaldamento solare, mentre non sono indicati particolari rinforzi del vento. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.066 metri, un valore coerente con il quadro di stabilità atmosferica previsto sulla regione. La giornata si concluderà dunque senza fenomeni significativi e senza allerte meteo.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 22 novembre: attesa una giornata più instabile, con possibilità di pioggia;

attesa una giornata più instabile, con possibilità di pioggia; Lunedì 23 novembre: potranno ancora verificarsi deboli precipitazioni, ma con fenomeni meno intensi;

potranno ancora verificarsi deboli precipitazioni, ma con fenomeni meno intensi; Martedì 24 novembre: situazione più variabile, con alternanza di nuvole e schiarite.

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