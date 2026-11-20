CHIEVOLIS – Le famiglie di Chievolis, frazione del Comune di Tramonti di Sopra, incontrano difficoltà a ricevere Gpl e gasolio per il riscaldamento: le limitazioni di portata dei ponti sul torrente Silisia impediscono il transito delle autocisterne normalmente utilizzate. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante ha indicato come priorità la continuità dei rifornimenti, nel rispetto della sicurezza dei ponti, e ha riferito che la collaborazione tra Regione e Prefettura di Pordenone con gli enti competenti è stata attivata immediatamente.

«Comprendiamo pienamente le preoccupazioni delle famiglie di Chievolis, frazione del Comune di Tramonti di Sopra, che stanno incontrando difficoltà nell’approvvigionamento di combustibile per il riscaldamento delle abitazioni. Con l’arrivo della stagione fredda, garantire la continuità dei rifornimenti rappresenta una necessità alla quale le istituzioni stanno dedicando la massima attenzione. La collaborazione tra Regione, Prefettura di Pordenone ed enti competenti è stata attivata immediatamente per individuare soluzioni praticabili che assicurino il riscaldamento alle famiglie, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza della viabilità».

«La questione presenta due esigenze fondamentali: da un lato la sicurezza delle infrastrutture e di chi le percorre, dall’altro la necessità di garantire alle famiglie l’accesso a un servizio essenziale come il riscaldamento domestico. Il nostro impegno è trovare una risposta che tenga conto di entrambe, individuando modalità alternative di approvvigionamento compatibili con le caratteristiche della viabilità», ha sottolineato Amirante.

Il ponte sulla strada regionale Pn 54 resta senza deroghe

Sul piano tecnico, l’Ente di decentramento regionale (Edr) di Pordenone ha chiarito che la portata del ponte lungo la strada regionale Pn 54 è stata aumentata, con lavori urgenti, dalle originarie 3,5 tonnellate alle attuali 7,5. L’intervento ha migliorato le condizioni di utilizzo dell’infrastruttura, che presenta tuttavia un quadro di generale ammaloramento, già illustrato anche nel corso di una riunione in Prefettura. Le criticità strutturali permangono e, allo stato attuale, non sussistono le condizioni tecniche per autorizzare deroghe ai limiti di massa vigenti.

«Va inoltre ricordato che gli approfondimenti progettuali relativi sia agli svincoli sia al ponte, insieme all’aumento dei prezzi dei materiali, hanno determinato un incremento dei costi complessivi dell’intervento», ha precisato l’assessore.

«L’aumento della portata da 3,5 a 7,5 tonnellate, ottenuto attraverso un intervento urgente, testimonia le azioni già intraprese per migliorare la percorribilità del ponte. Le valutazioni dei tecnici dell’Edr sono tuttavia chiare: le condizioni attuali dell’infrastruttura non consentono ulteriori deroghe e la sicurezza delle persone deve rimanere il primo riferimento di ogni decisione», ha evidenziato Amirante.

La Prefettura verifica fornitori con autocisterne più piccole

La Prefettura di Pordenone si è attivata per affrontare le difficoltà segnalate dai residenti. Dopo una prima comunicazione del 10 novembre 2026, il 18 novembre ha trasmesso all’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Territorio un aggiornamento con l’elenco di alcune aziende potenzialmente in grado di rifornire Gpl e gasolio usando mezzi compatibili con i limiti di massa vigenti. L’elenco, raccolto attraverso i contatti dei rappresentanti delle famiglie interessate, costituisce una base per verificare la disponibilità di alternative alle autocisterne tradizionali, di maggiore portata. Si valuta in particolare l’impiego di autocisterne più piccole, con massa complessiva non superiore a 7,5 tonnellate. La possibilità dovrà essere verificata direttamente con le aziende fornitrici, considerando le caratteristiche dei veicoli, il carico trasportato e le effettive condizioni di accesso alla frazione.

«Desidero ringraziare la Prefettura di Pordenone per la sensibilità e la rapidità con cui ha seguito la vicenda, così come i tecnici dell’Edr e i rappresentanti dei residenti per la collaborazione dimostrata. Il confronto tra le istituzioni e la comunità locale ha permesso di individuare una possibile strada da approfondire: verificare se i rifornimenti possano essere effettuati con autocisterne di minore portata, compatibili con i limiti di massa dei ponti», ha aggiunto l’assessore.

Amirante ha ribadito che l’attenzione della Regione resta concentrata sulla necessità di evitare che le difficoltà logistiche si trasformino in un disagio prolungato per le famiglie, soprattutto durante i mesi più freddi.

«La particolare conformazione dei territori montani richiede spesso soluzioni specifiche e il coinvolgimento di più soggetti. In queste situazioni la collaborazione istituzionale deve dimostrare la propria efficacia attraverso le competenze tecniche, la capacità organizzativa e l’attenzione alle esigenze dei cittadini», ha osservato l’esponente della Giunta regionale.

«Continueremo a seguire la situazione, mantenendo aperto il confronto con la Prefettura, l’Edr, l’Amministrazione comunale e gli altri soggetti interessati, per favorire l’individuazione di una soluzione effettivamente attuabile. L’obiettivo è garantire i rifornimenti alle famiglie senza compromettere la sicurezza delle infrastrutture e delle persone», ha concluso Amirante.

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