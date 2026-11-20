La Regione organizza lunedì 7 dicembre 2026, durante il ponte dell’Immacolata e con le attività scolastiche sospese, una giornata che coinvolgerà tutte le sedi dell’Amministrazione regionale e degli enti locali aderenti. L’iniziativa, istituita nel 2025 con l’assestamento di bilancio, riguarda i dipendenti del Comparto unico: potranno partecipare i loro figli, nipoti o minori affidati, indicativamente tra i 3 e i 14 anni.

L’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica Pierpaolo Roberti, promotore della Giornata regionale In ufficio con mamma e papà, ha illustrato l’organizzazione dell’iniziativa alla Giunta il 20 novembre 2026. «Il prossimo 7 dicembre i figli dei dipendenti del Comparto unico potranno accompagnare i genitori in ufficio e scoprire che cosa fanno mamma e papà durante la giornata di lavoro. Sarà un’occasione per stare insieme e far conoscere ai più piccoli una parte importante della vita dei grandi».

«Il benessere aziendale passa anche da questi momenti, che danno spazio alle relazioni e riconoscono il valore della famiglia – ha spiegato Roberti -. Con questa iniziativa abbiamo voluto portare nel settore pubblico un’esperienza già consolidata in tante aziende private, di modo da rendere i luoghi di lavoro più accoglienti e attrattivi».

La Regione ha predisposto linee guida comuni per organizzare la giornata e, attraverso PromoTurismoFVG, offrirà un gadget omaggio a tutti i bambini partecipanti.

«Vogliamo che i dipendenti si sentano parte di un’amministrazione attenta alle persone e alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare – ha concluso Roberti -. Accogliere i loro bambini significa anche costruire un legame più diretto con le istituzioni, partendo dalla curiosità dei più piccoli e dall’orgoglio di mamma e papà nel raccontare il proprio lavoro».

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