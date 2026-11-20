GustoUdine
Agli Amici di Udine entra nella top ten di 50 Top Italy: è ottavo
Il ristorante di Emanuele e Michela Scarello sale dal diciannovesimo all’ottavo posto nella classifica Grandi Ristoranti 2027, guidata dall’Osteria Francescana.
Agli Amici di Udine è ottavo nella classifica Grandi Ristoranti 2027 di 50 Top Italy, presentata il 19 novembre 2026. Il locale di Godia, guidato da Emanuele e Michela Scarello, entra tra i primi dieci e guadagna undici posizioni rispetto all’anno precedente.
Nell’edizione 2026 della stessa graduatoria il ristorante era diciannovesimo. È l’unico indirizzo del Friuli Venezia Giulia presente tra i 50 selezionati nella categoria per il 2027.
Il ristorante degli Scarello a Godia
Agli Amici si trova a Godia, frazione di Udine. Emanuele Scarello guida la cucina, mentre la sorella Michela si occupa dell’accoglienza, del servizio e della cantina. La storia dell’attività familiare risale al 1887, quando nacque come rivendita di generi coloniali e tabacchi, e attraversa cinque generazioni.
Nel racconto della famiglia, Emanuele attribuisce un ruolo importante alla madre Ivonne e ai suoi insegnamenti in cucina, tra cui la preparazione degli gnocchi di Godia.
Il piazzamento riguarda una graduatoria distinta dalla Guida Michelin e non corrisponde all’assegnazione di una nuova stella. Secondo il metodo descritto da 50 Top Italy, la selezione prevede un sondaggio tra gli ispettori e visite anonime a pagamento.
Il podio e i prossimi appuntamenti
In testa alla graduatoria 2027 resta l’Osteria Francescana di Massimo Bottura, a Modena. Seguono Uliassi, a Senigallia, ed Enoteca Pinchiorri, a Firenze: le prime tre posizioni sono le stesse dell’edizione precedente. Agli Amici si colloca subito dopo Condividere di Torino e precede Andrea Aprea di Milano.
La presentazione della guida proseguirà il 2 dicembre 2026 con la categoria Luxury, dedicata ai ristoranti nel contesto dell’ospitalità alberghiera. Il 10 dicembre, al Teatro Manzoni di Milano, sono previsti la consegna dei premi e l’annuncio della classifica dei migliori ristoranti italiani nel mondo, fuori dall’Italia.
Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione
Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login