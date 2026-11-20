Un fondo regionale per sostenere studi e monitoraggi sul Tagliamento: la consigliera Serena Pellegrino, di Alleanza Verdi e Sinistra, ha annunciato in VI Commissione un emendamento in vista della discussione sulla legge di bilancio. La proposta non è ancora un finanziamento operativo: nell’annuncio non sono indicati importi o modalità di funzionamento.

Nella nota diffusa dal Consiglio regionale il 19 novembre 2026, Pellegrino spiega che il fondo dovrebbe mettere in relazione i ricercatori italiani e stranieri che si occupano del fiume, coinvolgendo prioritariamente le università del Friuli Venezia Giulia.

Ricerca, monitoraggi e prevenzione

Nelle intenzioni della consigliera, il fondo dovrebbe sostenere studi storici e geologici, monitoraggi, ricerche sulla prevenzione del rischio idrogeologico e sulla tutela degli ecosistemi fluviali. L’obiettivo è dare continuità alla conoscenza del bacino e favorire il dialogo tra ricerca, istituzioni e comunità locali.

Pellegrino riferisce di aver coinvolto l’assessora regionale alla Ricerca e università Alessia Rosolen, che avrebbe manifestato interesse per il progetto. La consigliera richiama anche il possibile coinvolgimento di istituti nazionali e internazionali; nell’annuncio non sono indicati accordi già conclusi.

La filanda di Dignano e il castello di Ragogna

Per le attività di ricerca e valorizzazione territoriale, la consigliera richiama due strutture esistenti. La prima è l’ex filanda Banfi di Dignano, già indicata come possibile centro studi sul Tagliamento e sulla gestione dei bacini fluviali, in collegamento con Regione, Comune, università ed enti di ricerca.

Il 5 novembre Pellegrino aveva chiesto a Regione e Comune di valutare questa destinazione per la filanda e di avviare un confronto con atenei ed enti di ricerca sulla fattibilità. La proposta era arrivata dopo la presentazione di uno studio di fattibilità per il recupero del complesso.

L’altra struttura citata è il castello di Ragogna, proposto da Legambiente regionale come presidio culturale e territoriale legato al fiume. Non è stata annunciata una scelta definitiva sulle sedi.

Il confronto sulla manovra regionale

Pellegrino collega il fondo a una posizione politica sulla gestione del Tagliamento: sostiene un approccio fondato su ricerca, prevenzione e partecipazione, in alternativa a quelle che giudica grandi opere invasive. L’annuncio non modifica i progetti di intervento sul fiume.

La VI Commissione ha esaminato il 19 novembre le parti di propria competenza della manovra regionale. Il quadro delle misure per scuola, famiglie e ricerca è distinto dalla proposta sul Tagliamento. La legge di bilancio è attesa in Consiglio a dicembre: il confronto dovrà chiarire se l’emendamento troverà spazio nella manovra e, in tal caso, con quali risorse e modalità.

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