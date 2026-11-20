“Con 575,94 milioni di euro destinati nel 2027 alle infrastrutture e al territorio, la Regione conferma la propria capacità di sostenere gli investimenti e garantire continuità agli interventi avviati negli ultimi anni. Le risorse previste dalla manovra consentiranno di rafforzare le politiche abitative, migliorare la sicurezza della rete viaria e proseguire nella riqualificazione del patrimonio scolastico, accompagnando lo sviluppo economico e rispondendo alle esigenze delle comunità del Friuli Venezia Giulia“.

È la previsione illustrata il 20 novembre 2026 da l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli durante l’esame della manovra di bilancio 2027 in IV Commissione consiliare. Zilli ha presentato gli stanziamenti destinati alla Direzione centrale Infrastrutture e territorio.

Casa ed energia: fondi per alloggi e domande ammissibili

“Una parte rilevante della programmazione – ha evidenziato Zilli – riguarda il diritto alla casa, con il sostegno alle politiche abitative previste dalla nuova legge regionale 6 del 2026. Le risorse saranno ripartite tenendo conto delle priorità emerse dai Tavoli territoriali e delle necessità espresse dai diversi territori”.

È confermato il sostegno alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) per la manutenzione, il recupero e l’efficientamento energetico degli alloggi di edilizia sovvenzionata, anche in coordinamento con gli interventi previsti dal programma RePower.

Per cittadini, imprese e condomini restano previste risorse a sostegno degli interventi di efficientamento energetico, risparmio energetico e ristrutturazione edilizia disciplinati dalla legge regionale 8 del 2025. Per gli incentivi regionali per installare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo sono stati destinati complessivamente, negli anni, 386 milioni di euro. Il termine per le domande delle persone fisiche è scaduto il 15 settembre 2026. La Regione conferma l’impegno a coprire le domande ammissibili pervenute entro quella data, mentre prosegue il sostegno agli altri bandi aperti.

“Con gli investimenti destinati alla transizione energetica e all’efficientamento degli edifici abbiamo contribuito a trasformare il Friuli Venezia Giulia, sostenendo le famiglie e accompagnando il territorio verso una maggiore autonomia energetica”, ha evidenziato Zilli.

Scuole e trasporto pubblico, oltre 225 milioni nel 2027

Per l’edilizia scolastica sono previsti finanziamenti per interventi sugli edifici pubblici e paritari, dagli asili nido fino al sistema universitario. Gli interventi sono di competenza dei Comuni e delle Province.

Alla mobilità sono destinati nel 2027 oltre 225 milioni di euro per il trasporto pubblico locale: la somma comprende i contratti ferroviari, la ferrovia Udine-Cividale, i servizi su gomma e marittimi e i collegamenti in continuità territoriale. La manovra rafforza inoltre le agevolazioni tariffarie per studenti, persone con disabilità, ultrasessantacinquenni e altre categorie di beneficiari, e conferma il sostegno ai Comuni per gli scuolabus. Oltre 1,8 milioni di euro sono destinati alle facilitazioni di trasporto legate a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. È previsto anche un contributo per il servizio notturno di taxi e noleggio con conducente.

Viabilità: 36,5 milioni per Fvg Strade e fondi per il ponte Meduna

“Abbiamo riservato particolare attenzione anche alla rete stradale regionale – ha sottolineato l’assessore -, confermando le risorse per la manutenzione della viabilità di competenza delle quattro Province e prevedendo circa 36,5 milioni di euro per le attività e gli interventi affidati a Fvg Strade. Prosegue inoltre l’impegno per la realizzazione del ponte Meduna, con ulteriori finanziamenti necessari a fronte degli approfondimenti progettuali e dell’incremento dei costi di realizzazione”.

Il sostegno ai Comuni comprende anche interventi per mettere in sicurezza ponti e viadotti, riqualificare le traverse urbane e manutenere la viabilità in vista di manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.

Logistica e fondi per l’interruzione della linea ferroviaria

Per lo sviluppo della logistica sono confermati 10 milioni di euro per il 2027, oltre alle misure destinate a mitigare gli effetti dell’interruzione della linea ferroviaria Rfi per lavori. È inoltre previsto il raddoppio dello stanziamento per conseguire le carte di qualificazione del conducente.

La manovra riserva risorse alla copertura dei quadri economici degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e un milione di euro per il 2027 per sostenere i Comuni nell’adeguamento al Piano di governo del territorio.

“Il quadro degli stanziamenti – ha concluso Zilli – conferma l’impegno della Regione a garantire stabilità alla programmazione degli investimenti, mettendo le amministrazioni locali nelle condizioni di portare avanti gli interventi e assicurando continuità alle politiche di sviluppo del Friuli Venezia Giulia”.

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