MANZANO – Il 20 novembre 2026 Montbel ha inaugurato il nuovo stabilimento produttivo, realizzato con un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro. La struttura, di circa 6.000 metri quadrati, riunisce aree produttive, magazzini, uffici e spazio espositivo. L’azienda, storica realtà del Distretto della Sedia, produce sedute e arredi di alta gamma.

“Montbel rappresenta un esempio di imprenditoria friulana che ha saputo tramandare nel tempo la passione per il lavoro e per l’impresa, mantenendo le proprie radici sul territorio anche quando produrre altrove potrebbe risultare economicamente più conveniente. Non è semplice, soprattutto per le aziende di dimensioni più contenute, affrontare i mercati internazionali: per questo va riconosciuto il merito di chi continua a investire e a crescere in Friuli Venezia Giulia“.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, intervenuto all’inaugurazione dello stabilimento.

Bini ha richiamato le difficoltà del comparto manifatturiero europeo, alle prese con una competizione internazionale sempre più complessa. “Paghiamo il costo di scelte che per troppo tempo non sono state fatte: oggi dobbiamo confrontarci con prodotti provenienti da Paesi dove energia, materie prime e lavoro hanno costi sensibilmente inferiori. L’Europa non ha saputo difendere adeguatamente le proprie filiere produttive e oggi ne scontiamo le conseguenze”.

Nello stesso contesto, l’assessore ha citato le recenti difficoltà del sistema industriale regionale e il caso Electrolux come esempio delle sfide che attendono il manifatturiero. Bini ha richiamato la necessità di continuare a lavorare per tutelare le attività produttive e l’occupazione.

“Il Friuli Venezia Giulia – ha aggiunto Bini – può contare su una particolare solidità finanziaria, che ci permette di mettere a disposizione risorse importanti per sostenere il mondo manifatturiero. Ma soprattutto abbiamo costruito un metodo di lavoro fondato sulla collaborazione tra Regione, associazioni di categoria e Cluster, che ci consente di tradurre le politiche industriali in misure concrete per le imprese”.

Il nuovo stabilimento riunisce lavorazioni, spedizioni e showroom

L’insediamento è stato sostenuto dalla Regione attraverso gli strumenti di politica industriale dedicati all’attrazione e al consolidamento degli investimenti. Il progetto ha permesso di realizzare la struttura di circa 6.000 metri quadrati, con aree produttive, magazzini, uffici e spazio espositivo.

Nel nuovo stabilimento si svolgono le diverse fasi che portano al prodotto finito: dal taglio dei tessuti alle lavorazioni di cucitura e tappezzeria, fino all’imballaggio e alle spedizioni. La sede ospita anche gli uffici commerciali e tecnici e lo showroom. La sede storica di via delle Scuole continuerà invece a occuparsi della produzione dei fusti grezzi, degli uffici amministrativi e di quelli dedicati agli acquisti. Le due strutture, con funzioni distinte ma integrate, costituiscono oggi un unico sistema produttivo.

Secondo quanto indicato nel comunicato, l’investimento rafforza l’integrazione del ciclo produttivo, amplia la gamma dell’offerta e permette all’azienda di rispondere con maggiore flessibilità alle richieste della clientela internazionale.

Montbel, dalla fondazione nel 1959 alla terza generazione

L’impresa è stata fondata nel 1959 da Silvano Montina e dalla sua famiglia e oggi è alla terza generazione imprenditoriale, guidata dalla presidente Manuela Montina. Dai primi anni Duemila l’azienda ha affiancato alla produzione per conto terzi una propria collezione, sviluppando progressivamente la presenza sui mercati nazionali e internazionali, in particolare nei comparti hospitality e contract. Il percorso di crescita, riferisce il comunicato, continua a valorizzare la filiera locale e la collaborazione con fornitori e realtà artigiane del territorio. Montbel conta attualmente una trentina di addetti e nel 2025 ha registrato un fatturato di 7,9 milioni di euro.

La presidente ha accolto Bini e lo ha accompagnato nella visita al nuovo stabilimento e allo showroom. Durante la visita ha ripercorso la storia dell’impresa familiare e illustrato il significato dell’investimento, definendolo una scelta di fiducia nel futuro e nella continuità aziendale.

Al taglio del nastro, insieme all’assessore Bini, sono intervenuti il sindaco di Manzano Piero Furlani, il direttore generale di FederlegnoArredo Carlo Piemonte, il presidente di Confindustria Udine Luigino Pozzo e il presidente del Cluster Legno Arredo e presidente di EFIC – European Furniture Industries Confederation Edi Snaidero.

L’assessore Bini — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

allegato (foto) — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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