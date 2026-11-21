TRIESTE – È stata inaugurata il 20 novembre 2026, nella sede dell’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (Irci) a Trieste, la mostra «Alida e Oscar: cinema, musica, pittura». All’inaugurazione l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha portato il saluto della Giunta. Erano presenti anche gli assessori regionali Fabio Scoccimarro (Difesa dell’ambiente) e Alessia Rosolen (Lavoro), il vicesindaco di Pola Siniša Gordic e i curatori della mostra, Alessandro Cuk e Roberto Curci. Hanno fatto gli onori di casa il presidente dell’Irci Francesco Degrassi e il direttore dell’ente Piero Delbello.

Nel saluto, Roberti ha descritto il ruolo dell’Irci e il significato della mostra: “Attraverso la sua incessante attività e le sue iniziative di volta in volta inedite, l’Irci mantiene una funzione cruciale nel preservare e valorizzare la memoria storica legata all’Istria, a Fiume e alla Dalmazia. In questa occasione inauguriamo una mostra che racconta la vita di Alida Valli, nata a Pola, e del triestino Oscar de Mejo, che hanno condiviso un percorso di vita personale e artistico in differenti discipline. Le loro storie testimoniano la ricchezza della cultura italiana dell’Adriatico orientale e la sua capacità di esprimere talenti riconosciuti nel mondo”.

L’esposizione è stata realizzata per ricordare la grande artista istriana Alida Valli, nata a Pola nel 1921, nel ventennale della sua scomparsa, e la figura del suo primo marito, il triestino Oscar de Mejo, musicista e pittore.

Nel suo intervento Roberti ha sottolineato che iniziative di questo tipo sono essenziali per rafforzare i legami internazionali e promuovere la pace, condannando fermamente l’uso di simboli divisivi. Ha poi aggiunto: “L’azione della Regione – ha poi aggiunto l’assessore – prosegue con un impegno duraturo e fondamentale per garantire un futuro certo all’istituto attraverso la divulgazione della verità storica”.

Documenti su Alida Valli e dipinti della prima fase di Oscar de Mejo

La figura e il percorso artistico di Alida Valli sono raccontati attraverso un’ampia selezione di documenti: manifesti, locandine, foto di scena, lettere e copertine di periodici provenienti da collezioni private e dal Centro sperimentale di fotografia di Roma. Di Oscar de Mejo è esposta una campionatura della primissima fase della sua produzione pittorica, iniziata nel 1949 e strettamente connessa alla storia degli Stati Uniti, dove la coppia si era trasferita dopo la chiamata di Alida a Hollywood.

La mostra è visitabile a ingresso libero fino al 4 aprile 2027, tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

L’assessore Roberti con il catalogo della mostra “Alida e Oscar” — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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