TRIESTE – La dotazione iniziale della manovra regionale 2027-2029 per cultura e sport ammonta a 118,98 milioni di euro e potrà aumentare con i successivi passaggi in Aula. Le misure, illustrate in V Commissione consiliare dal vicegovernatore e assessore regionale alla Cultura e allo Sport Mario Anzil, riguardano i disegni di legge di stabilità e collegata al bilancio 2027-2029. La cifra di partenza cresce rispetto alla stessa fase dell’anno precedente, quando il testo base prevedeva 104,385 milioni. Nel sommario delle misure la Regione segnala un milione di euro annuo per lo sport giovanile, sostegni ai centri culturali locali e nuove opportunità per le associazioni.

«Con una dotazione di 119 milioni di euro per il 2027, destinati ad aumentare ulteriormente con i successivi passaggi in aula, la Regione rafforza il proprio impegno a favore della cultura e dello sport, sostenendo le istituzioni culturali e le associazioni sportive del Friuli Venezia Giulia. La manovra introduce nuove opportunità per le realtà locali e assicura continuità agli interventi rivolti ai giovani, alla promozione della lettura e alle manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale, con una particolare attenzione alla diffusione delle attività culturali e sportive su tutto il territorio».

Centri culturali, lettura e musei: le risorse previste

«Tra le novità principali figura il sostegno ai centri culturali locali, per i quali sono previsti 600mila euro annui nel triennio 2027-2029, suddivisi equamente tra spese correnti e investimenti. La misura intende affiancare ai finanziamenti destinati alle strutture culturali di maggiori dimensioni nuove possibilità per le realtà più piccole, consentendo anche a queste ultime di sviluppare programmi triennali e valorizzare gli spazi nei quali operano», ha spiegato Anzil.

Per la promozione della lettura sono previsti 540mila euro all’anno, per un totale di 1,62 milioni nel triennio, destinati al rinnovo dell’accordo multisettoriale LeggiAMO 0-18. Il progetto, coordinato dal Consorzio Culturale del Monfalconese, proseguirà le attività rivolte a bambini e adolescenti, con attenzione anche alle situazioni di fragilità sociale.

Per i musei riconosciuti di interesse regionale sono stanziati 1,5 milioni di euro nel 2027 a sostegno dei programmi di attività. La manovra introduce una nuova disciplina per finanziare le attività dei musei pubblici e privati attraverso appositi bandi e conferma per il 2027 la qualifica delle biblioteche di interesse regionale già riconosciute.

Tra le altre misure è previsto l’ampliamento dei contributi ai musei civici per acquistare opere d’arte, comprese quelle di arte applicata. Gli incentivi per biblioteche e musei pubblici potranno inoltre coprire l’allestimento di spazi dedicati alla cura dei neonati e ai servizi per la prima infanzia fino ai tre anni. È confermata per il 2027 l’ammissione delle fondazioni bancarie all’Art Bonus FVG; viene anche ampliato il sostegno alle iniziative di rilievo nazionale per la distribuzione e la programmazione delle produzioni regionali di prosa e danza contemporanea.

Anzil ha annunciato l’intenzione di dedicare nel 2027 un bando culturale annuale al poeta friulano Pierluigi Cappello, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa. Ha ricordato anche il bando dedicato a Giuseppe Placereani: sono risultate ammissibili otto domande, che la Regione intende finanziare integralmente.

Sport giovanile e corsi di autodifesa: i contributi del triennio

«Per quanto riguarda lo sport, confermiamo un milione di euro all’anno per ciascuno dei prossimi tre anni per sostenere le associazioni sportive che abbiano un settore giovanile, rendendo stabile una misura introdotta in via sperimentale nel 2026. La nuova disciplina per gli anni a venire amplia l’accesso ai contributi anche alle associazioni affiliate alle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano. Intendiamo inoltre garantire la copertura di tutte le domande presentate nel 2026, circa 490, per assicurare pari opportunità alle società sportive che hanno partecipato alla prima fase del finanziamento», ha sottolineato il vicegovernatore.

La legge di stabilità prevede inoltre 250mila euro annui per i Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e 140mila euro per quelli degli enti di promozione sportiva, attraverso una revisione delle rispettive discipline contributive. Sono stanziati anche 90mila euro all’anno per i corsi di autodifesa organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche nell’ambito del programma di educazione alla sicurezza; per assegnare i fondi sarà introdotto un apposito bando.

Per lo sport inclusivo la Regione sta predisponendo una proposta normativa da presentare con emendamenti in Aula, con l’obiettivo di estendere l’accesso ai contributi anche alle associazioni che praticano discipline sportive inclusive riconosciute. Queste sono attualmente escluse per i requisiti di affiliazione. Tra gli esempi citati da Anzil figurano il Baskin e il calcio inclusivo.

Nation Championship e Coppa del Mondo paralimpica in regione

Per le manifestazioni sportive internazionali sono previsti 200mila euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 a sostegno della Federazione Italiana Rugby, per organizzare in regione la Nation Championship. Anzil ha richiamato i risultati positivi del precedente triennio, che si conclude con la partita tra Italia e Figi in programma il 21 novembre 2026 a Udine.

Per il 2027 sono destinati inoltre 150mila euro all’Associazione sportiva dilettantistica Sport X All di Monfalcone per organizzare una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico, prevista a febbraio tra Sella Nevea e il Tarvisiano.

Impianti sportivi, Campionato Carnico e contributi culturali

La legge collegata introduce semplificazioni, tra cui la possibilità di erogare per stati di avanzamento dei lavori i contributi per gli impianti sportivi concessi a soggetti privati. Conferma inoltre il sostegno al Campionato Carnico di calcio nell’ambito della convenzione annuale con il Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti, evitando la duplicazione delle linee di finanziamento.

In ambito culturale cambiano le regole per i contributi a fondazioni e associazioni destinati all’acquisto di opere d’arte: le fondazioni bancarie sono escluse dai beneficiari e vengono definiti con maggiore precisione i requisiti degli esperti incaricati delle perizie di stima. Come ha spiegato Anzil, le fondazioni bancarie potranno continuare a sostenere le iniziative culturali attraverso l’Art Bonus regionale.

Nel 2027 gli incentivi per l’adeguamento tecnologico delle sale teatrali e cinematografiche saranno riservati alle strutture che non hanno ricevuto gli stessi contributi nel 2026, con l’obiettivo di favorire la rotazione dei beneficiari.

«Le risorse previste dalla manovra consentiranno di accompagnare le attività delle istituzioni culturali e del movimento sportivo regionale, dando continuità alle iniziative già avviate e ampliando le possibilità di accesso ai finanziamenti. Il confronto con il Consiglio regionale offre inoltre l’occasione per migliorare gli strumenti di sostegno, raccogliendo le esigenze rappresentate dalle diverse realtà del territorio. Fa piacere l’apprezzamento trasversale espresso in Commissione, anche dagli esponenti dell’opposizione, alle iniziative presentate», ha concluso Anzil.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook