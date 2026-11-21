La UEB Gesteco Cividale torna al PalaGesteco per affrontare la ProValue Juvecaserta nell’undicesima giornata di Serie A2. La partita è in programma sabato 21 novembre alle 20, come indica il calendario della Lega Nazionale Pallacanestro. I friulani cercano di ripartire dopo la sconfitta di Rimini e di proseguire la serie positiva davanti ai propri tifosi.

Alla vigilia, l’ala Cosimo Costi ha chiamato in causa il sostegno del palazzetto: «Sabato vogliamo continuare il trend positivo in casa, sospinti dal nostro pubblico», ha detto nelle dichiarazioni riportate da Tuttoudinese. Il giocatore ha aggiunto che la squadra sta lavorando bene e si aspetta una prestazione energica e intensa.

Il ritorno in casa dopo la sconfitta a Rimini

Il 15 novembre Cividale ha perso 88-79 sul campo di Rimini. La rimonta nell’ultimo quarto non è bastata a recuperare il divario accumulato in precedenza. Prima di quella trasferta, le Eagles avevano vinto le ultime due gare interne di campionato: 78-60 contro Urania Milano e 70-67 contro Sassari.

La Gesteco arriva alla sfida con 10 punti in dieci partite, frutto di cinque vittorie e cinque sconfitte. Caserta ne ha 6 in nove gare: il confronto in classifica va letto tenendo conto dell’impegno in meno dei campani, che recupereranno la partita con Torino martedì 24 novembre.

Pillastrini mette in guardia dalla neopromossa

La Juvecaserta, allenata da Lino Lardo, è salita dalla Serie B e ha mantenuto parte del gruppo protagonista della promozione. Il tecnico di Cividale, Stefano Pillastrini, ha indicato proprio nella continuità della squadra campana un motivo di attenzione: secondo l’allenatore, servirà una prova di qualità sia in difesa sia in attacco.

Dal canto suo, Lardo ha chiesto maggiore continuità alla sua squadra, soprattutto in trasferta, dopo i progressi mostrati nell’ultima partita.

Dove seguire la gara e il prossimo impegno

Per chi non sarà al palazzetto di via Gaetano Perusini, la partita è prevista in diretta streaming su LNP Pass e in differita su Telefriuli alle 22, secondo le indicazioni sulla copertura della gara.

Dopo Caserta, il calendario della Lega prevede un’altra gara interna per Cividale: sabato 28 novembre alle 20 contro la Real Sebastiani Rieti.

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